Pour leur retour en playoffs, les Pistons veulent-ils éloigner les fans des Knicks ?

Pour la première fois depuis 2019, les Pistons vont retrouver les playoffs. Ce sera face aux Knicks, dont les fans ont les moyens de voyager, et qui investissent souvent les salles des Sixers, des Hawks ou des Nets…

Sauf qu’ils auront du mal à investir la Little Caesars Arena pour les Game 3, 4 et peut-être 6 du premier tour face à Detroit, puisque la franchise du Michigan a limité les achats de places !

Il faut ainsi avoir une carte bancaire liée à une adresse dans le Michigan pour pouvoir se procurer des places, certaines zones de l’Ohio, de l’Indiana et de l’Ontario voisins étant également acceptées.

Néanmoins, du côté du club, on assure que la manœuvre n’a pas pour but d’empêcher les fans des Knicks de venir.

Éviter les reventes massives ?

« Nous avons mis en place ce mécanisme de contrôle géographique pour deux raisons. Tout d’abord, nous avons constaté qu’un grand nombre de revendeurs tentaient d’acheter de grandes quantités de billets – en particulier les options les plus abordables – pendant notre prévente », a déclaré un porte-parole des Pistons, interrogé par le New York Post. « Deuxièmement, comme beaucoup d’équipes et d’organisations dans l’industrie du divertissement, nous continuons à faire face à des menaces de fraude. Ce mécanisme est l’un des outils utilisés pour nous protéger contre ce type de fraude et garantir une meilleure expérience à nos fans. »

« Cette approche n’a pas pour but d’empêcher l’accès à un groupe particulier », conclut le porte-parole des Pistons. « Il s’agit de protéger nos fans et de maintenir l’intégrité de notre processus de billetterie. »

De façon pratique, la stratégie est toutefois de plus en plus employée par des clubs qui souhaitent favoriser la vente des billets à leurs propres fans, et donc limiter l’afflux de supporters adverses pour certains matchs.

En NHL, le Tampa Bay Lightning avait même été encore plus loin, en interdisant aux fans les plus proches du terrain de porter des t-shirts, casquettes et autres accessoires à l’effigie de l’équipe adverse. Des mesures extrêmement restrictives que la franchise avait dû rapidement abandonner face aux critiques…