Les Blazers visent les playoffs avec le même groupe

En prolongeant déjà leur GM Joe Cronin et leur coach Chauncey Billups, les propriétaires des Blazers ont envoyé un message fort : ils croient dans ce tandem pour ramener l’équipe en playoffs, et cette saison à 36 victoires est considérée comme une réussite.

« En tant que front office, nous ne ressentons pas cette pression de tenter notre chance encore et encore pour dénicher la prochaine star montante », explique Joe Cronin. « Nous commençons à nous sentir vraiment à l’aise avec notre noyau de talents, ce qui nous permet d’être plus rigoureux dans le choix de profils spécifiques à ajouter. »

En clair, pas question de toucher à la colonne vertébrale de l’équipe, et il faut désormais savoir bien les entourer. « Il y a beaucoup de talent dans cet effectif, et je ne mettrais pas de limite au potentiel de beaucoup de ces gars », poursuit le GM des Blazers. « Il y a encore beaucoup de temps et de potentiel à exploiter. Et je n’exclus pas qu’ils deviennent des stars. »

L’exemple du Thunder ou des Nuggets

Avec un effectif très jeune, les Blazers viennent de signer leur meilleure saison depuis 2021, et les vedettes d’aujourd’hui se nomment Anfernee Simons, Shaedon Sharpe, Scoot Henderson ou encore Deni Avdija et Toumani Camara. A leurs côtés, des vétérans comme Jerami Grant et Deandre Ayton.

Pour Chauncey Billups, la franchise a fait le choix de développer ses jeunes, plutôt que de tout miser sur une superstar. Il prend ainsi exemple sur le Thunder, les Bucks ou les Nuggets.

« C’est vrai qu’il faut des joueurs de tout premier plan, mais pour moi, on est en train de les former, on les fait grandir », explique l’ancien meneur des Pistons. « Je regarde OKC : ils ont fait un échange pour obtenir Shai (Gilgeous-Alexander), mais ce n’était pas encore une star. Aujourd’hui, il va probablement être MVP. Joker (Nikola Jokic) n’était pas une star quand il est arrivé à Denver. Ils l’ont façonné pour qu’il le devienne. Giannis (Antetokounmpo) n’était pas une star non plus à son arrivée à Milwaukee. Ils l’ont fait évoluer jusque-là. C’est dans cette direction que je pense qu’on essaie d’aller… Deni, Shaedon, Scoot, Ant… On est en train de faire grandir ces gars-là. »