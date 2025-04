Les Blazers prolongent leur GM, Joe Cronin

En poste depuis 2021, d’abord en intérim après le renvoi de Neil Olshey puis à plein temps, Joe Cronin ne va pas quitter l’Oregon, puisque ESPN annonce que les Blazers lui ont offert un nouveau contrat de plusieurs années.

La conséquence de ses bonnes décisions prises depuis quelques mois dans les bureaux de Portland, notamment l’arrivée de Deni Avdija, la Draft de Donovan Clingan ou la responsabilisation de Toumani Camara.

Jeune équipe bourrée de talent, en progrès cette saison (+14 victoires) les Blazers semblent sur la bonne voie depuis le début de l’année 2025. Comme le prouve leur bilan de 22 victoires et 16 défaites depuis le 19 janvier (le 7e meilleur de la conférence Ouest) ou encore leur « Defensive Rating » de 110.6 points encaissés sur 100 possessions toujours sur la même période (le 4e meilleur de toute la ligue).

Tout juste éliminé de la course aux playoffs et au play-in, Portland a en tout cas l’impression d’avancer dans la bonne direction, et surtout de développer une identité claire, avec une équipe qui mise sur l’effort défensif et le collectif en attaque. À l’image finalement de son coach, Chauncey Billups.