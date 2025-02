Inactifs à la « trade deadline », les Blazers veulent voir jusqu’où ce groupe peut aller

Les Blazers sont actuellement sur la plus grosse série de victoire de la Ligue, avec six succès de rang. Et même dix sur leurs onze dernière sorties. Une dynamique presque irréelle pour une équipe qui n’avait gagné que 13 de ses 41 premiers matchs ! D’autant plus que, bien que plusieurs de leurs concurrents directs se sont considérablement renforcés, tel que Golden State avec Jimmy Butler et San Antonio avec De’Aaron Fox, les Blazers n’ont eux pas bougé les oreilles à la « trade deadline ».

Malgré plusieurs vétérans qui étaient clairement mis sur le marché, dont Jerami Grant, Robert Williams III, Anfernee Simons ou encore DeAndre Ayton, Portland n’a pas trouvé chaussure à son pied. Le GM, Joe Cronin, se félicite d’avoir conservé son groupe intact. Un groupe prometteur qui commence, seulement, à trouver ses marques.

« On sait bien que beaucoup de fans, et beaucoup d’entre vous ici, aurait préféré voir un peu d’action. Souvent, nous aussi. On cherche toujours des moyens de pouvoir être actif dans ces fenêtres et de trouver des joueurs qui pourraient nous aider », explique le dirigeant dans The Oregonian. « Mais cette fois-ci, on n’a pas trouvé de valeur ajoutée. Donc, on a passé notre tour. »

En quête de jeunes joueurs qui pourraient accompagner leur noyau dur constitué de Shaedon Sharpe, Scoot Henderson et Donovan Clingan (en plus de l’infatigable Toumani Camara), les Blazers sont passés tout proches de deux échanges. Mais le jeu n’en valait pas la chandelle, alors que la mayonnaise est en train de prendre dans la cité des Roses.

« Voyons jusqu’où on peut aller »

« Ces discussions sont toujours intéressantes, car on sait ce que chaque équipe recherche. On a des bases sur ce que les échanges peuvent être. Il ne reste plus que les détails à régler », ajoute-t-il. « Notre approche reste la même. On pense à l’avenir. En l’occurrence, je ne voulais pas secouer le bateau mais la façon dont on joue récemment n’a pas modifié nos plans. On veut construire une équipe qui gagne pour longtemps. »

Si les plans à long terme n’ont pas changé, il faut bien avouer que les dirigeants de Rip City ne seraient pas contre une fin de saison échevelée qui ramèneraient les Blazers en playoffs, par le biais du « play-in » fort probablement. Au lieu des déclarations du début de saison de viser un nouveau haut choix de Draft, Portland compte bien maintenant s’accrocher à sa petite chance de raccrocher le wagon avec le peloton de la conférence Ouest.

« J’adore ce qu’on a », confirme Chauncey Billups. « J’aime beaucoup ce qu’on est en train de construire. On bosse bien en ce moment, on apprend beaucoup les uns sur les autres. C’est très plaisant. »

Même si Portland ne figure encore qu’à la 13e place à l’Ouest, Joe Cronin aussi se prend au jeu.

« Ce serait injuste de priver les joueurs [de viser le play in]. Je suis tellement fiers d’eux. Ils n’ont pas de limite, allez gagner des matchs. Voyons jusqu’où on peut aller. »