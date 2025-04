Pas de playoffs, mais beaucoup de leçons pour les Blazers

Malgré sa victoire face aux Spurs, Portland voit tous ses espoirs de « play-in » et donc de playoffs s’envoler à cause du succès des Kings sur les Cavaliers.

Maintenant que cette saison est terminée, même s’il reste encore trois matchs à jouer, il est l’heure de faire les premiers bilans et contrairement aux exercices précédents, cette saison 2024/25 n’a pas totalement été un échec.

« Il n’y avait pas beaucoup d’attentes autour de nous avant de démarrer la saison » relate Toumani Camara. « On a eu des hauts et des bas, mais on a essayé de remporter autant de victoires que possible et d’être meilleurs chaque jour afin de voir ce qu’on pourrait faire dans le futur. On a un bon groupe et je suis impatient de voir ce qu’on pourra faire à l’avenir. »

Enfin de l’espoir

En effet, les Blazers ont enfin montré de belles choses cette saison, à l’image de cette série de 10 victoires en 11 matchs entre la fin du mois de janvier et début février ou encore l’émergence défensive de Toumani Camara et les nombreuses explosions offensives de Deni Avdija. Si Portland n’aura pas l’occasion de participer au « play-in », le groupe a pu apprendre et progresser, comme l’apprécie l’entraîneur de l’équipe, Chauncey Billups.

« Les gars ont joué tellement de matchs importants où chaque possession comptait » savoure ainsi l’entraîneur. « C’était nouveau à la fois pour mes joueurs, mais aussi pour moi en tant qu’entraîneur. On a tous grandi grâce à ça et on espère pouvoir capitaliser là-dessus la saison prochaine. »

Après les 21 victoires et 61 défaites de la saison 2023/24, Portland remportera au moins 14 matchs de plus cette saison, ce qui montre que le groupe progresse et que la reconstruction avance. De quoi viser le « play-in » et pourquoi pas les playoffs dès la saison prochaine, comme le mentionne Kris Murray après la victoire de son équipe face à San Antonio ?

« On va continuer de travailler ensemble durant l’été à venir. C’est ce qui s’est passé l’année dernière. On sait qu’on peut vivre quelque chose de spécial la saison prochaine. » L’espoir est en tout cas permis, et c’est un progrès.