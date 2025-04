Dix ans déjà ! Avant sa grande entrée en NBA, Devin Booker se faisait la main du côté des Kentucky Wildcats lors de la saison 2014/15. Dix ans plus tard, l’arrière des Suns est une star accomplie de la NBA, à tel point que Nike l’a mis à l’honneur depuis plus d’un an en sortant la Nike Book 1, sa première chaussure signature.

Le dernier coloris met donc mettre en lumière son parcours universitaire avec cette Book 1 « Blue Blood », rappelant que Devin Booker a bien le sang bleu !

La tige présente un revêtement Denim, avec un col et des lacets en bleu foncé. L’hommage à Kentucky se trouve sur la languette, où figure le logo des Wildcats. L’ensemble repose sur une semelle blanche. Le numéro 1, qui symbolise son lien entre son alma mater et la NBA, apparaît également en blanc sr le talon.

La Nike Book 1 « Blue Blood » est d’ores et déjà disponible sur Basket4Ballers au prix de 150 euros.