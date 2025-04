Cette année encore, LaMelo Ball a d’ores et déjà terminé sa saison, la faute à de nouvelles blessures qui viennent rappeler le nouvel exercice galère vécu par les Hornets. Même si le meneur de Charlotte n’est plus sur le parquet pour régaler la galerie, Puma reste fidèle au poste en dévoilant un nouveau coloris « flashy » de sa quatrième chaussure signature, la MB.04 !

Le coloris « Be You » présente en effet un feu d’artifice de couleurs, allant du vert fluo, au rose en passant par du orange et du violet. Le talon comporte un patch « Not From Here » en noir et gris.

La MB.04 « Be You » est d’ores et déjà disponible sur Basket4Ballers au prix de 150 euros.