Les Grizzlies préfèrent regarder le verre à moitié plein

Si à l’Est, on connaît déjà l’ordre final, avec les deux premières affiches des playoffs (Knicks – Pistons ; Pacers – Bucks), en revanche, à l’Ouest, le suspense reste entier pour les places 4 à 7. Mais la soirée de vendredi n’a pas été sans enseignements puisque les Lakers sont assurés de terminer 3e, et la défaite à Denver contraint les Grizzlies à disputer le « play-in ».

Les partenaires de Ja Morant savent même déjà qu’ils finiront 8e. Ce qui signifie qu’ils joueront le premier match à l’extérieur, avec comme enjeu de décrocher le 7e ticket pour les playoffs pour affronter les Rockets au premier tour. En cas de défaite, les Grizzlies auront une 2e chance de qualification, cette fois pour le 8e ticket. Ce sera à domicile, contre le vainqueur de la rencontre entre les Mavericks et les Kings.

« Oui, ça fait clairement mal, mais au final, je pense que ce sont des choses qu’on peut contrôler, » estime Santi Aldama. « Je pense qu’on a fait du bon boulot dans l’ensemble. C’était un enchaînement difficile, on le sait tous, mais ce n’est pas une excuse. On s’est mis dans cette situation nous-mêmes, et maintenant on va essayer d’en sortir, on doit encore trouver un moyen. »

Un adversaire encore inconnu

Face aux Nuggets, les Grizzlies ont quasiment mené pendant 45 minutes avant de craquer dans la dernière ligne droite, victimes d’une terrible 14-1 pour finir le match. C’est un peu à l’image de leur saison où ils ont longtemps été à la bagarre pour la 2e place avant de craquer, et finalement terminer 8e. Seule inconnue, le nom de leur adversaire puisque quatre franchises peuvent encore terminer 7e : les Clippers, les Warriors, les Wolves et les Nuggets !

« La saison est clairement loin d’être terminée, » insiste Aldama. « On doit juste trouver une solution. Une fois que tu arrives en playoffs, ce qui s’est passé avant n’a plus vraiment d’importance. Donc, pour nous, il s’agit juste de se regrouper parce qu’on a un autre match dans deux jours, trouver un moyen de le gagner et faire les choses bien. On a encore quelques jours avant de jouer le match de play-in ou le match de playoffs, peu importe, et on verra à partir de là. On va y aller match après match. »