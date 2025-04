Interview Yves Missi : « Je me suis surpris moi-même »

Choisi en 21e position de la Draft 2024, Yves Missi n’était pas attendu comme une pièce centrale des Pelicans cette saison. L’intérieur camerounais (2m11, 20 ans), élu « Rookie du mois » en décembre, a toutefois livré de belles promesses pour l’avenir (9.1 points à 54.7% de réussite aux tirs, 8.2 rebonds et 1.3 contre en 27 minutes), au cœur d’un exercice 2024/25 cauchemardesque pour sa franchise, avant-dernière de l’Ouest avec seulement 21 victoires…

Toujours blessé à la cheville, l’ancien de Baylor sera absent pour le dernier match de la saison des Pelicans contre Oklahoma City, ce dimanche (21h30 en France lors du multiplex à suivre sur beIN Sports 1). « Frustré » du résultat collectif, il se dit surtout « optimiste » pour la suite.

Comment jugez-vous votre saison ?

C’est une bonne saison, je me suis bien battu, mais on a malheureusement eu beaucoup de blessures. J’ai eu l’opportunité de jouer, j’ai eu un bon temps de jeu pour pouvoir m’améliorer, prendre les conseils des vet’ et apprendre de mes erreurs. Mon « match up » préféré ? Celui contre LeBron (James) m’a beaucoup marqué car c’est mon joueur préféré. Lors de l’un des deux matchs des Lakers à La Nouvelle-Orléans, il a mis un « game winner » sur ma tête, si je ne me trompe pas…

« Il ne faut pas s’arrêter au résultat final mais plutôt prendre avantage de la situation car la moitié des rookies ne joue pas autant »

Collectivement, votre saison a été très compliquée… Comment avez-vous géré cet enchainement infernal de défaites ?

Je n’accepte toujours pas de perdre autant mais au bout du compte, il faut prendre chaque match comme une opportunité de s’améliorer. Il ne faut pas s’arrêter au résultat final mais plutôt prendre avantage de la situation car la moitié des rookies ne joue pas autant. Être sur le terrain pour un première année, c’est vraiment ce qu’il y a de plus important. Cela ne me sera que bénéfique pour la saison prochaine.

Et d’un point de vue purement individuel ?

Je ne m’attendais pas à avoir autant de temps de jeu mais à partir du moment où je suis sur le terrain, j’ai toujours donné le maximum de moi-même pour aider mon équipe à gagner. Que ce soit en défense, au rebond, au contre, ou n’importe quoi d’autres… Même si je m’attendais à certaines choses, je me suis surpris moi-même.

Quelle est la prochaine étape dans votre progression ?

Il faut que je prenne encore plus de rebonds. J’en prenais cinq par match avec Baylor en université (5.7, exactement) et j’étais à 8 rebonds de moyenne (8.2) cette année, avec les Pelicans : j’ai progressé dans ce domaine depuis que je suis arrivé dans la ligue mais je dois encore faire mieux. Je dois également m’améliorer aux lancers francs, développer davantage mon QI basket. En défense, également, je pense que je peux atteindre un autre niveau.

Après une saison complète en NBA, qu’est-ce qui vous a le plus surpris ?

Le nombre de matchs et l’importance de prendre soin de son corps. Je n’ai que vingt ans mais c’est important d’y faire attention, de faire les soins, de la cryothérapie et les étirements qu’il faut, notamment. Je m’en suis vraiment rendu compte après les 30-40 premiers matchs de la saison.

« Peu importe, AfroBasket, voire Coupe du monde ou Jeux olympiques, je veux gagner et refaire vivre le basket camerounais »

Comment voyez-vous l’avenir de votre franchise ?

Même nous n’avons pas été très bons, je suis optimiste pour la suite. L’enchainement de blessures a été infernal toute la saison, l’un se blessait, l’autre revenait… On n’a jamais eu l’opportunité de voir à quoi ressemblait notre équipe au complet. C’est très frustrant, d’autant plus que l’équipe était vraiment bonne au « training camp »…

Comment vous positionnez-vous par rapport au prochain AfroBasket, du 12 au 24 août en Angola ?

J’ai toujours dit que j’avais envie de jouer avec le Cameroun. Il faut juste que ce soit le bon timing pour moi. C’est sûr et certains, je le ferai mais je ne sais pas quand, ni comment. J’aimerais bien que davantage de mes compatriotes qui sont en NBA puissent aussi me rejoindre. Mais beaucoup ont envie de représenter le Cameroun, il faut simplement qu’on trouve le bon moment et on ira tous ensemble. Si toutes les planètes sont alignées, pourquoi pas cette année. Peu importe, AfroBasket, voire Coupe du monde ou Jeux olympiques, je veux gagner et refaire vivre le basket camerounais.

Yves Missi Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2024-25 NOP 73 27 54.7 0.0 62.3 3.5 4.7 8.2 1.4 2.0 0.5 1.1 1.3 9.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.

De notre correspondant aux États-Unis.