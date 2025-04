Keldon Johnson pique un record de franchise à Manu Ginobili

Même s’il n’est plus sur le banc depuis de longs mois, suite à son léger AVC, Gregg Popovich a gagné son pari avec Keldon Johnson. En décembre 2023, le légendaire coach des Spurs fait un choix fort : l’ailier sera désormais remplaçant, alors qu’il était un titulaire indiscutable depuis trois saisons.

Une relégation logiquement difficile à avaler pour le principal intéressé, qui sortait de sa meilleure saison en carrière avec 22 points de moyenne. « J’ai eu du mal au début », concède-t-il.

Puis, cette saison, il a tout simplement battu le record de points pour un remplaçant des Spurs. Face aux Clippers, il a dépassé les 923 points inscrits en sortie de banc de Manu Ginobili en 2007/08. Ce n’est pas rien de piquer un record à l’Argentin, légende de la franchise de San Antonio, sacré meilleur sixième homme cette même saison.

« Battre un record, c’est un honneur et une bénédiction », a commenté Keldon Johnson, désormais à 956 points après le match contre les Warriors. « Le faire avec le maillot des Spurs, c’est encore plus unique. Je n’aurais pas voulu le faire ailleurs qu’à San Antonio. Et être en compagnie de Manu, c’est un rêve devenu réalité. C’est dingue d’être dans la même phrase que lui. »

De meilleur marqueur des Spurs à remplaçant

Le quadruple champion NBA fut lui aussi un titulaire, un All-Star même (en 2005), avant d’être l’arme fatale des Spurs en sortie de banc. Keldon Johnson est également passé par cette case.

« Il est celui qui était notre meilleur marqueur une saison et qui s’est retrouvé sur le banc. C’est dur pour un jeune joueur. Il a mis l’équipe en priorité. Il aime les Spurs et le voir être récompensé avec ce record, c’est très cool », résume Mitch Johnson. « Il a fait un incroyable travail pour trouver une façon d’avoir de l’impact », ajoute Harrison Barnes. « Titulaire ou remplaçant, mais aussi dans le vestiaire, il apporte de l’énergie. J’ai adoré son attitude dans ce processus. »

Avec ses 12.6 points de moyenne en 24 minutes, l’ailier réalise sa pire saison offensive depuis sa première dans la ligue, mais elle restera inoubliable avec ce record qui laisse entrevoir des choses intéressantes pour le futur. Le choix de Gregg Popovich, dur à accepter au début, fut finalement payant. « Le chemin de chacun est différent. Il y a eu des hauts et des bas mais les choses s’arrangent elles-mêmes », conclut-il.

Keldon Johnson Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2019-20 SAN 17 18 59.6 59.1 79.5 0.6 2.8 3.4 0.9 1.6 0.8 0.8 0.1 9.1 2020-21 SAN 69 29 47.9 33.1 74.0 1.3 4.6 6.0 1.8 2.1 0.6 1.1 0.3 12.8 2021-22 SAN 75 32 46.6 39.8 75.6 1.1 5.0 6.1 2.1 2.0 0.8 1.2 0.2 17.0 2022-23 SAN 63 33 45.2 32.9 74.9 0.9 4.2 5.0 2.9 2.0 0.7 2.1 0.2 22.0 2023-24 SAN 69 30 45.4 34.6 79.2 1.4 4.1 5.5 2.8 2.2 0.7 1.4 0.3 15.7 2024-25 SAN 75 24 47.8 32.1 77.8 1.4 3.3 4.7 1.6 1.5 0.6 1.0 0.3 12.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.