David Adelman ne veut pas que les Nuggets abandonnent

Le renvoi de Mike Malone à trois matchs de la fin a secoué une NBA déjà bien secouée cette saison. Désormais, c’est à David Adelman de diriger les Nuggets jusqu’aux playoffs…

« On est encore en course, les gens oublient ça » explique le fils de Rick Adelman. « Les ‘experts’ semblent penser que nous n’allons pas faire les playoffs mais nous avons encore une grande chance de faire quelque chose de spécial. Nous en avons parlé. Les joueurs semblent convaincus. Je m’attends donc à un très bon effort. »

Que s’est-il passé dans le Colorado pour que Mike Malone prenne la porte ainsi, dans la dernière ligne droite, deux ans après avoir mené l’équipe vers le titre ? Visiblement, le coach ne voulait pas appliquer la stratégie du club, qui souhaite développer ses jeunes pour entourer Nikola Jokic à moyen terme.

« Ce qu’il a fait pour cette équipe… C’est le meilleur coach de l’histoire (du club) » rappelle David Adelman, qui était son assistant depuis 2017. « On ne peut pas argumenter contre ça. Au niveau des pourcentages de victoires, des victoires, des Finals, des titres. L’expérience qu’il m’a offerte pendant huit ans m’a permis de grandir en tant que coach… Tous les gars du staff, on est ensemble depuis longtemps. Et il y a ces gars qui ont grandi sous nos yeux, les Jamal [Murray], les Nikola [Jokic], les Michael [Porter Jr.], en ajoutant Aaron [Gordon], Christian [Braun]. »

Un premier match à Sacramento, clin d’oeil du destin

Mais la NBA est un univers impitoyable, où les coachs servent constamment de fusibles. En tant que « fils de », David Adelman est bien placé pour le savoir, alors que, clin d’oeil du destin, il a donc dirigé son premier match comme « head coach » à Sacramento, là où son père officiait entre 1998 et 2006.

« C’est marrant d’être à Sacramento pour ça (sa première), en sachant que mon père a passé huit ans ici, et alors qu’on pensait que ça ne finirait jamais, étant donné l’ambiance, qui était incroyable. »

Toute les choses ont toutefois une fin, surtout dans la Grande Ligue, et les Nuggets viennent de le prouver de façon abrupte. Pour David Adelman, il faut désormais convaincre ce groupe que la saison n’est pas finie.

« Ce qui doit changer ? L’ambiance générale » confirme-il. « Ça arrive parfois dans le sport professionnel. »

Propriétaires du club, les Kroenke lui ont de leur côté conseillé « de faire mieux ». Et sans doute de faire jouer les jeunes. Cette nuit, Jalen Pickett était titulaire, alors que Russell Westbrook n’a joué que 17 minutes.