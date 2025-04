La Nike Sabrina 2 aura été l’un des gros coups réussis par Nike en 2024, la paire ayant rencontré un joli succès auprès du grand public, chez les garçons comme chez les filles, tandis que sa propriétaire, Sabrina Ionescu, a brillé sur les terrains, en WNBA et aux Jeux Olympiques avec Team USA.

Le modèle, également disponible via le dispositif « Nike By You », entend bien prolonger cet engouement en 2025 avec une flopée de nouveaux coloris. On revient aujourd’hui sur ce « Triple Double Trouble », qu’on attendait pour la Saint-Valentin mais qui a finalement attendu le printemps.

On peut effectivement y voir un petit côté « Sakura », avec sa tige rose assortie de finitions en noir, pour faire ressortir le « Swoosh » sur l’empeigne, les câbles « Flywire » ou le logo de Sabrina Ionescu sur la languette.

La Sabrina 2 compte désormais 11 coloris différents avec cette version « Triple Double Trouble », qui est disponible sur Basket4Ballers au prix de 130 euros.