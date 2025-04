Une poupée Barbie à l’effigie de LeBron James

LeBron James est décidément partout, et il vient désormais de s’associer avec Mattel pour le lancement d’une poupée Barbie à son effigie. Il est le premier athlète masculin à recevoir cet honneur.

« Ken est le meilleur ami et soutien de Barbie depuis longtemps. Nous sommes ravis de proposer aux fans une nouvelle version de Ken qui met à l’honneur LeBron en tant que modèle, icône culturelle, et source d’inspiration. Son influence durable et son engagement à incarner un exemple positif pour les jeunes générations sont au cœur de cette célébration » explique Krista Berger, vice-présidente de Barbie et responsable des poupées chez Mattel.

Fidèle à son envie de représenter une source d’inspiration pour la jeunesse, Lebron James se dit très fier de cette nouvelle collaboration, alors qu’il a travaillé avec Mattel sur le style de la poupée.

De nombreuses références à son école « I Promise » ont ainsi été placées, ainsi qu’à sa ville natale d’Akron.

« Quand j’étais enfant, j’ai eu la chance d’être entouré de modèles qui m’ont non seulement inspiré, mais qui m’ont montré ce qu’il est possible de faire en travaillant dur et en s’investissant. Aujourd’hui, en tant qu’adulte, je mesure l’importance cruciale pour les jeunes d’avoir des figures positives auxquelles s’identifier. »

L’objet semble toutefois plutôt destiné aux collectionneurs qu’aux enfants. En France, le magasin CITADIUM Caumartin de Paris annonce mettre en vente des poupées LeBron James à partir du 12 avril, avant que l’objet ne devienne accessible sur Amazon et le site Web de Mattel le 14 avril. Prix de vente annoncé : 109,99 € !