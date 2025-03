LeBron James espère développer sa relation avec Michael Jordan… après sa retraite

LeBron James s’est lâché lors du « Pat McAfee Show », alors qu’il annonçait le lancement de la deuxième saison de son podcast, « Mind The Game », avec Steve Nash en remplacement de JJ Redick.

Le « King » a ainsi évoqué pas mal de sujets, de Stephen A. Smith à Luka Doncic en passant par Michael Jordan. Sa relation avec « His Airness » ? « Ça va » répond-il, même s’il avoue que les deux hommes ne se parlent pas. « Parce que je suis toujours en train de jouer, et je suis toujours concentré sur ma carrière actuellement. »

Espère-t-il que ça changera lorsqu’il prendra sa retraite ? « J’espère. Mais vous savez, pendant longtemps, je n’ai jamais eu de vraie relation avec Kobe (Bryant) non plus. La relation était bonne au sein des équipes olympiques, en 2008 et 2012, mais c’était toujours compétitif entre nous. J’étais à l’Est, lui à l’Ouest, et on ne s’est jamais rencontré en Finals. Je me suis foiré en 2009, quand on a perdu contre Orlando. Mais c’est quand je suis venu aux Lakers, et qu’il a pris sa retraite, que notre relation est devenue vraiment bonne. »

« Tant que je ne suis pas à la retraite, et qu’il me voit encore courir avec le numéro 23 sur le dos, et qu’il entend son nom à côté du mien en permanence, il n’y a pas moyen qu’il veuille me parler »

Pour LeBron James, Michael Jordan le voit ainsi actuellement comme un adversaire.

« MJ. On connait tous MJ. Même si vous ne le connaissez pas personnellement, c’est l’un des compétiteurs les plus impitoyables qui existent. Et tant que je ne suis pas à la retraite, et qu’il me voit encore courir avec le numéro 23 sur le dos, et qu’il entend son nom à côté du mien en permanence, il n’y a pas moyen qu’il veuille me parler. »

Mais le meilleur marqueur de l’histoire de la NBA espère bien développer sa relation avec son idole après sa retraite.

« Je porte le numéro 23 par rapport à MJ. Le modèle qu’il m’a donné, à Akron, alors que je n’en avais pas beaucoup dans ma ville natale… Il faut des modèles. Ça peut être dans le sport, dans la musique, à la télévision. Will Smith dans Le Prince de Bel-Air, Michael Jordan avec les Bulls, Jay-Z, Biggie et Tupac. C’étaient mes modèles. Et j’en avais besoin, parce que je n’avais pas… » conclut-il, lui qui a été élevé par une mère célibataire.