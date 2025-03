Steve Nash remplace JJ Redick dans le podcast « Mind The Game »

L’an passé, JJ Redick et LeBron James avaient décidé de s’associer lors d’un podcast commun intitulé « Mind The Game ». Des discussions axées uniquement sur le jeu pour sortir des débats polémiques qui sont devenus la définition des « talkshows » et des émissions qui couvrent la NBA.

« Je trouve qu’on était en train de perdre l’essence du basket et la véritable signification derrière le jeu, qui est d’enseigner à nos jeunes et aux gens ce que le basket signifie vraiment. Je commençais à être frustré avec les comparaisons quotidiennes : qui est meilleur entre vous et Dave McMenamin (journaliste d’ESPN) ? » expliquait ainsi le « King » à Jovan Buha, de The Athletic. « Comment cela change votre héritage ? Est-ce que ce joueur peut jouer dans les années 1950 ? Ce joueur des années 1950 peut-il jouer aujourd’hui ? Ce n’est pas bon pour la jeunesse, quand on entend ça chaque jour à la télévision. »

Une première saison qui n’avait pas duré très longtemps, étant donné que JJ Redick est devenu coach des Lakers !

Mais le podcast « Mind The Game » n’est pas mort puisqu’une deuxième saison arrivé, avec un nouveau partenaire de discussion pour LeBron James. Un certain Steve Nash, double MVP de la ligue…