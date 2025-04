Dix ans déjà ! Avant sa grande entrée en NBA, Devin Booker se faisait la main du côté des Kentucky Wildcats lors de la saison 2014/15. Dix ans plus tard, l’arrière des Suns est une star accomplie de la NBA, à tel point que Nike l’a mis à l’honneur depuis plus d’un an en sortant la Nike Book 1, sa première chaussure signature.

Le prochain coloris à venir devrait donc mettre en lumière son parcours universitaire avec cette Book 1 « Blue Blood », rappelant que Devin Booker a bien le sang bleu !

La tige présente un revêtement Denim, avec un col et des lacets en bleu foncé. L’hommage à Kentucky se trouve sur la languette, où figure le logo des Wildcats. L’ensemble repose sur une semelle blanche.

La Nike Book 1 « Blue Blood » est annoncée pour le 10 avril aux Etats-Unis au prix de 140 dollars.

Notre verdict de la Nike Book 1 Nike et Devin Booker ont réussi leur pari en faisant de cette « Book 1 » une chaussure à double usage, en répondant à la fois aux codes et au design classique d’une chaussure « lifestyle », tout en garantissant des caractéristiques techniques irréprochables sur le plan basket. Inspirée de la Nike Air Force 1, la paire a été retravaillée avec une semelle intermédiaire en Cushlon 2.0 qui offre un dynamisme nécessaire aux profils comme Devin Booker. On aurait apprécié un peu plus de confort sur l’avant du pied mais l’essentiel est là. L’adhérence et le maintien atteignent également la norme du marché. La Book 1 a également dans son ADN un côté hommage qui saura attirer le grand public. Devin Booker est un passionné et ce mélange des genres saupoudré de ses touches personnelles offrent un modèle singulier.

(Via SneakerNews)