Les Gators ont eu le droit à un soutien de poids lundi à San Antonio. Profitant d’un jour de repos des Celtics, Al Horford a fait l’aller-retour pour être dans les gradins de l’Alamodome et assister à la finale du tournoi NCAA de son ancienne université de Florida. Le pivot dominicain a porté chance à son ancienne fac, qui a battu Houston (65-63). Double champion en 2006 et 2007 avec les Gators d’une génération exceptionnelle (Joakim Noah, Corey Brewer…), Al Horford n’a pas caché sa joie au buzzer.

« C’est irréel. Je suis tellement fier de ces Gators et de la Gator Nation » a-t-il réagi au micro de Fox Sports. « Je suis tellement heureux pour l’université qu’elle décroche son troisième titre et être de nouveau au sommet du basket. »

Florida est allé chercher ce titre au terme d’une finale poussive, puis irrespirable, durant laquelle les Gators ont été menés de 12 points en deuxième période, le troisième plus gros retard remonté dans l’histoire des finales NCAA.

Un scénario identique aux deux matchs précédents qui les avaient vu être menés de plus de neuf points.

« Cette équipe de Houston, les battre ainsi, avec la façon dont elle joue et défend… Ces Gators sont une super équipe, qui ne lâche jamais » s’est félicité Al Horford, présent notamment pour soutenir son ancien coéquipier Taurean Green, aujourd’hui dans le staff de Florida. « Le coach Golden les a fait continuer de croire en eux et ils ont trouvé une solution pour gagner. Je suis très fier de leur calme et de faire ça durant le tournoi national à trois reprises, c’est tellement difficile, vous ne voyez pas ça souvent. »

Al Horford se voit continuer et croiser Walter Clayton Jr

Les Gators ont notamment pu compter sur la performance du « MOP » du Final Four Walter Clayton Jr, auteur d’une March Madness de haute volée et encore décisif, tant en attaque qu’en défense contre Houston.

« C’est un joueur tellement intelligent, un joueur d’équipe » a estimé Al Horford. « Il a compris qu’avec les prises à deux des Cougars, il devait impliquer ses coéquipiers en attaque. Donc il cherchait à faire rapidement la passe, et il a saisi ses opportunités en fin de match. Il a mis quelques gros tirs pour nous. C’est un gagnant. »

Et Al Horford se voit bien prolonger l’aventure et croiser Walter Clayton Jr prochainement. Le vétéran de 38 ans est en fin de contrat à Boston mais ne compte pas s’arrêter là. « Je sais que je vais jouer contre lui la saison prochaine avec les pros, en NBA » a-t-il clamé tout sourire. « Peut-être qu’il sera avec nous qui sait. »

Walter Clayton Jr. est désormais annoncé au premier tour de la Draft, même si sa fin de saison devrait lui permettre de viser plus haut que la fin de premier tour, là où le champion en titre devra choisir.

Al Horford Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2007-08 ATL 81 31 49.9 0.0 73.1 3.1 6.6 9.7 1.5 3.3 0.7 1.7 0.9 10.1 2008-09 ATL 67 34 52.5 0.0 72.7 2.2 7.1 9.3 2.4 2.8 0.8 1.5 1.4 11.5 2009-10 ☆ ATL 81 35 55.1 100.0 78.9 2.9 7.0 9.9 2.3 2.8 0.7 1.5 1.1 14.2 2010-11 ☆ ATL 77 35 55.7 50.0 79.8 2.4 7.0 9.3 3.5 2.5 0.8 1.5 1.0 15.3 2011-12 ATL 11 32 55.3 0.0 73.3 2.4 4.6 7.0 2.2 1.9 0.9 1.5 1.3 12.4 2012-13 ATL 74 37 54.3 50.0 64.4 2.6 7.6 10.2 3.2 2.2 1.1 2.0 1.1 17.4 2013-14 ATL 29 33 56.7 36.4 68.2 2.3 6.1 8.4 2.6 1.9 0.9 2.2 1.5 18.6 2014-15 ☆ ATL 76 31 53.8 30.6 75.9 1.7 5.4 7.2 3.2 1.6 0.9 1.3 1.3 15.2 2015-16 ☆ ATL 82 32 50.5 34.4 79.8 1.8 5.5 7.3 3.2 2.0 0.8 1.3 1.5 15.2 2016-17 BOS 68 32 47.3 35.5 80.0 1.4 5.4 6.8 5.0 2.0 0.8 1.7 1.3 14.0 2017-18 ☆ BOS 72 32 48.9 42.9 78.3 1.4 5.9 7.4 4.7 1.9 0.6 1.8 1.1 12.9 2018-19 BOS 68 29 53.5 36.0 82.1 1.8 5.0 6.7 4.2 1.9 0.9 1.5 1.3 13.6 2019-20 PHL 67 30 45.0 35.0 76.3 1.5 5.3 6.8 4.0 2.1 0.8 1.2 0.9 11.9 2020-21 OKC 28 28 45.0 36.8 81.8 1.0 5.7 6.7 3.4 1.7 0.9 1.0 0.9 14.2 2021-22 BOS 69 29 46.7 33.6 84.2 1.6 6.1 7.7 3.4 1.9 0.7 0.9 1.3 10.2 2022-23 BOS 63 31 47.6 44.6 71.4 1.2 5.0 6.2 3.0 1.9 0.5 0.6 1.0 9.8 2023-24 BOS 65 27 51.1 41.9 86.7 1.3 5.1 6.4 2.6 1.4 0.6 0.7 1.0 8.6 2024-25 BOS 59 28 42.1 36.0 89.5 1.3 4.7 6.1 2.2 1.4 0.6 0.7 0.8 8.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.