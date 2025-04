Toujours beaucoup d’amour… mais un fan expulsé pour Marcus Smart à Boston

En survêtement sur le banc des Wizards, Marcus Smart a apprécié les « We Want Marcus » du public du TD Garden. Les fans des Celtics n’ont pas oublié leur ancien joueur, qui a longtemps été « l’âme » de cette équipe.

« J’ai eu des flashbacks » s’amuse-t-il dans le vestiaire après la rencontre. « C’est toujours génial. Comme je l’ai dit, les fans m’ont toujours montré de l’amour et ça m’a rappelé des souvenirs. Je sais que ma femme est dans les parages, en essayant de ne pas pleurer, c’est toujours agréable et ça a certainement rappelé des souvenirs. »

Transféré à l’été 2023 pour permettre l’arrivée de Kristaps Porzingis aux Celtics, le « Défenseur de l’année » 2021/22 était déjà revenu à Boston, et il assure que le plaisir est toujours le même.

« C’est malheureux, surtout pour un gars qui revient et qui a tout donné à la ville »

« L’amour est toujours là, des deux côtés, pour moi comme pour les fans. Pour la ville. Il y a toujours beaucoup d’émotions quand je reviens, même si je retiens tout ça, mais j’adore. J’ai fait partie de cette ville pendant neuf ans, c’est là que je suis passé d’un enfant à un homme. Il n’y a que de l’amour. »

Enfin presque. Car laissé sur le banc par Brian Keefe dans une fin de saison sans ambition chez la pire équipe de l’Est, Marcus Smart a quand même fait expulser un fan assis derrière le banc de Washington.

« Il a franchi la limite » détaille le meneur de jeu. « Et on sait que je n’aime pas qu’on franchisse les limites. C’est tout. C’est malheureux et on ne veut jamais voir ça, surtout pour un gars qui revient et qui a tout donné à la ville. Je l’ai juste signalé à la sécurité avant que ça s’envenime, encore davantage. C’est du passé désormais. »

On ne saura pas quelles limites ont été franchies, mais il n’est sans doute pas utile de rappeler la situation à Marcus Smart, lui qui doit jouer les vétérans dans une équipe de Washington en totale reconstruction alors que les Celtics ont de leur côté remporté le titre juste après son départ, et qu’ils vont désormais tenter le doublé.

Marcus Smart Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2014-15 BOS 67 27 36.7 33.5 64.6 0.9 2.4 3.3 3.1 2.6 1.5 1.3 0.3 7.8 2015-16 BOS 61 27 34.8 25.3 77.7 1.2 2.9 4.2 3.0 3.0 1.5 1.3 0.3 9.1 2016-17 BOS 79 30 35.9 28.3 81.2 1.0 2.9 3.9 4.6 2.4 1.6 2.0 0.4 10.6 2017-18 BOS 54 30 36.7 30.1 72.9 0.8 2.7 3.5 4.8 2.5 1.3 2.4 0.4 10.2 2018-19 BOS 80 28 42.2 36.4 80.6 0.7 2.2 2.9 4.0 2.5 1.8 1.5 0.3 8.8 2019-20 BOS 60 32 37.5 34.7 83.6 0.7 3.0 3.8 4.8 2.7 1.7 1.7 0.5 12.9 2020-21 BOS 48 33 39.8 33.0 79.0 0.8 2.7 3.5 5.7 2.6 1.5 2.0 0.5 13.1 2021-22 BOS 71 32 41.8 33.1 79.3 0.6 3.2 3.8 5.9 2.3 1.7 2.2 0.3 12.1 2022-23 BOS 61 32 41.5 33.6 74.6 0.8 2.4 3.1 6.3 2.8 1.5 2.3 0.4 11.5 2023-24 MEM 20 30 43.0 31.3 76.8 0.3 2.4 2.6 4.3 2.6 2.0 3.1 0.2 14.4 2024-25 * All Teams 34 20 39.3 34.8 76.1 0.5 1.6 2.1 3.2 1.6 1.1 1.6 0.3 9.0 2024-25 * MEM 19 21 35.8 32.2 83.3 0.7 1.5 2.3 3.7 1.6 1.2 1.8 0.3 8.7 2024-25 * WAS 15 19 44.0 39.2 68.6 0.3 1.7 1.9 2.5 1.5 1.1 1.3 0.2 9.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.