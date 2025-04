Touché au genou, Brandon Clarke va éviter la case opération

Le sort s’acharne sur Brandon Clarke, l’un des cadres de la raquette des Grizzlies. Drafté en 2019, comme Ja Morant, l’ancien pensionnaire de Gonzaga a encore dû mettre un terme à sa saison prématurément. Il y a deux ans, c’était une déchirure du tendon d’Achille gauche qui avait causé son forfait dès le début du mois de mars, pour plus d’un an d’absence au total.

Cette année, rebelote, même si c’est beaucoup moins grave, avec une entorse du ligament croisé antérieur du genou droit qui l’a obligé à s’arrêter avant la fin de la saison régulière. Touché en début de match face à Portland le 19 mars dernier, Brandon Clarke se voyait déjà entamer le processus habituel : opération, convalescence et rééducation pour un retour programmé en septembre. La franchise de Memphis a précisé lundi que le joueur avait choisi d’éviter la case opération après avoir consulté les avis de plusieurs spécialistes qui ont été unanimes.

Le précédent Steven Adams

L’intérieur a déjà reçu une injection et va ensuite procéder à une période de rééducation qui devrait lui permettre de retrouver son meilleur niveau et la même explosivité.

Son calendrier de retour reste en revanche inchangé puisqu’on ne le reverra pas avant le début de la saison prochaine. Un gros coup dur pour le joueur mais aussi pour les Grizzlies, tant l’intérieur reste une valeur sûre, notamment par son efficacité au tir (62.1% cette saison) et son énergie.

À noter tout de même que Memphis a déjà connu un précédent similaire en janvier 2023, lorsque Steven Adams avait dû revenir de la même blessure et via le même protocole. Le pivot néo-zélandais avait d’abord été mis au repos mais son indisponibilité s’est finalement prolongée jusqu’à la saison suivante, et avait finalement nécessité une intervention chirurgicale. Sauf que là, la blessure contractée par Brandon Clarke ne serait pas aussi importante…

Brandon Clarke Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2019-20 23 58 22 61.8 35.9 75.9 1.6 4.4 5.9 1.4 1.7 0.6 0.9 0.8 12.1 2020-21 24 59 24 51.7 26.0 69.0 1.6 3.9 5.6 1.6 1.4 1.0 0.6 0.9 10.3 2021-22 25 64 20 64.4 22.7 65.4 2.1 3.2 5.3 1.3 1.9 0.6 0.5 1.1 10.4 2022-23 26 56 20 65.6 16.7 72.3 1.6 3.9 5.5 1.3 2.3 0.6 1.0 0.7 10.0 2023-24 27 6 22 55.9 16.7 14.3 2.2 3.2 5.3 1.5 1.3 0.8 0.5 1.0 11.3 2024-25 28 64 19 62.1 5.9 70.1 2.0 3.1 5.1 1.0 2.3 0.8 0.6 0.6 8.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.