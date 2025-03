Giannis Antetokounmpo réagit au compliment exagéré de LeBron James

Très bavard lors du « The Pat McAfee Show », notamment pour se payer Stephen A. Smith, le journaliste d’ESPN, LeBron James en a aussi profité pour complimenter, à très grands traits et sans nuance, Giannis Antetokounmpo.

« Giannis n’aurait pas pu jouer en NBA dans les années 1970 ? Il aurait marqué 250 points dans un match dans les années 1970. Je ne manque de respect à personne mais franchement… », lance l’ailier des Lakers, qui relance ainsi le vieux débat entre les générations.

Comment le joueur des Bucks a-t-il réagi à cette outrance ? « J’aurais sans doute marqué plus 275 que 250 points », s’amuse Giannis Antetokounmpo avant de redevenir sérieux et de répondre très poliment à cette exagération, venant d’un « des meilleurs joueurs de la ligue ».

« C’est un beau compliment mais je n’aime pas comparer les époques », affirme le Grec. « Ce n’est pas juste. Si j’avais joué dans les années 1970, j’aurais joué comme les autres. Le basket évolue. On est dans les années 2020 et on en sait plus. C’est totalement différent, donc on ne peut comparer une époque avec une autre. J’aimerais, à mon époque, en 2025, mettre 250 points. »

Giannis Antetokounmpo Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2013-14 18 77 25 41.4 34.7 68.3 1.0 3.4 4.4 1.9 2.2 0.8 1.6 0.8 6.8 2014-15 19 81 31 49.1 15.9 74.1 1.2 5.5 6.7 2.6 3.1 0.9 2.1 1.0 12.7 2015-16 20 80 35 50.6 25.7 72.4 1.4 6.2 7.7 4.3 3.2 1.2 2.6 1.4 16.9 2016-17 ☆ 21 80 36 52.1 27.2 77.0 1.8 7.0 8.8 5.4 3.1 1.6 2.9 1.9 22.9 2017-18 ☆ 22 75 37 52.9 30.7 76.0 2.1 8.0 10.0 4.8 3.1 1.5 3.0 1.4 26.9 2018-19 ★ 23 72 33 57.8 25.6 72.9 2.2 10.3 12.5 5.9 3.2 1.3 3.7 1.5 27.7 2019-20 ★ 24 63 30 55.3 30.4 63.3 2.2 11.4 13.6 5.6 3.1 1.0 3.7 1.0 29.5 2020-21 ☆ 26 61 33 56.9 30.3 68.5 1.6 9.4 11.0 5.9 2.8 1.2 3.4 1.2 28.1 2021-22 ☆ 26 67 33 55.3 29.3 72.2 2.0 9.6 11.6 5.8 3.2 1.1 3.3 1.4 29.9 2022-23 ☆ 27 63 32 55.3 27.5 64.5 2.2 9.6 11.8 5.7 3.1 0.8 3.9 0.8 31.1 2023-24 ☆ 28 73 35 61.1 27.4 65.7 2.7 8.8 11.5 6.5 2.9 1.2 3.4 1.1 30.4 2024-25 ☆ 29 59 34 60.0 19.1 60.2 2.3 9.7 12.0 5.9 2.4 0.8 3.2 1.2 30.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.