Davion Mitchell, symbole du décollage soudain du Heat

Avec le Heat, c’est toujours un peu la même histoire chaque année… Première formation à atteindre les Finals après être sorti du « play-in », Miami rêve évidemment de réaliser le même exploit dans quelques semaines. On en est encore loin, mais les partenaires de Tyler Herro semblent définitivement sortis de leur spirale de défaites avec un troisième succès de rang, obtenu cette nuit à Atlanta. Un possible adversaire lors du « play-in ».

« On a clairement développé des qualités de courage et de résilience » confie Erik Spoelstra, tandis que Bam Adebayo apprécie que le Heat « n’ait pas lâché prise ». « C’est ce que nous prêchons… Nous n’avons rien lâché, et maintenant nous enchaînons les victoires. »

Aux côtés d’un Tyler Herro ultra-efficace (36 points à 13 sur 17 aux tirs), on note l’impact naissant des recrues. Andrew Wiggins fait du Andrew Wiggins et, en sortie de banc, Kyle Anderson fait du Kyle Anderson. Et Davion Mitchell apparaît comme un élément capable d’incarner cette « Heat Culture ».

Plus de connexion en défense

« Il y a plus d’automatismes désormais… On a traversé le plus compliqué, et désormais ça démontre qu’on peut gagner des matches » confie l’ancien défenseur des Kings, auteur de 16 points et 6 passes à 4/5 sur à 3-points en sortie de banc. « Défensivement, nous sommes meilleurs, plus perturbateurs, nous nous entraidons davantage. Je pense que nous sommes simplement plus connectés, avec plus de cohésion. »

Preuve qu’Erik Spoelstra en fait un élément majeur, Davion Mitchell joue 36 minutes, et son impact défensif, mais aussi son adresse à 3-points, sont intéressants pour la suite. « Je peux pénétrer dans la raquette à tout moment et je peux faire la bonne passe. Les équipes le savent, alors elles me laissent libre de tirer » explique-t-il à propos des défenses qui font l’impasse sur lui. « Je dois simplement continuer à faire confiance à mon travail, croire en tout ce que j’ai accompli et continuer à tirer, que ça rentre ou pas. »

Et comment explique-t-il son intégration plutôt rapide ?

« Franchement, dès le premier jour, j’ai senti que j’allais m’intégrer au Heat, à leur style, à leur énergie, à la culture qu’ils ont ici. Je savais que j’allais trouver ma place dès que j’ai mis les pieds ici. Je continue simplement à être moi-même. Je pense que je fais du bon travail, donc je vais juste continuer dans cette direction. »

Davion Mitchell Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 23 75 28 41.8 31.6 65.9 0.4 1.8 2.2 4.2 1.9 0.7 1.5 0.3 11.5 2022-23 24 80 18 45.4 32.0 80.6 0.2 1.1 1.3 2.3 1.4 0.6 0.8 0.2 5.6 2023-24 25 72 15 45.2 36.1 71.4 0.3 1.1 1.3 1.9 1.2 0.2 0.6 0.0 5.3 2024-25 * 26 65 27 46.5 39.2 67.2 0.5 1.7 2.2 4.6 2.5 0.8 1.8 0.2 7.4 2024-25 * 26 44 25 43.4 35.9 67.6 0.4 1.6 1.9 4.6 2.6 0.7 1.8 0.2 6.3 2024-25 * 26 21 31 51.7 45.8 66.7 0.7 2.0 2.7 4.7 2.2 1.1 1.8 0.3 9.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.