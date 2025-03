Le retour de la Skechers SKX Nexus

On reparle de la SKX Nexus cette semaine, le dernier modèle Skechers lancé en France en début de saison et qui vient de bénéficier de deux nouveaux coloris. La version « LMBT » est dotée d’une tige en bleu pâle avec des finitions en violet et orange, tandis que le coloris « NPNK » opte pour du rose et noir avec une tige entre blanc tacheté et un revêtement extérieur « marbré » en noir et rose.

Portée par Terence Mann cette saison en NBA, La SKX Nexus a été conçue pour bonifier vitesse, stabilité et soutien. La chaussure présente une tige basse en mesh respirant, assortie d’une semelle intermédiaire en mousse « Skechers Move Foam » et d’une semelle extérieure en caoutchouc Goodyear avec plaque de torsion pour amplifier l’adhérence.

Les deux coloris « LMBT » et « NPNK » de la Skechers SKX Nexus sont disponibles sur Basket4Ballers au prix de 110 euros.