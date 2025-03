Marcus Sasser, l’étincelle du moment à Detroit

Pour la réception de San Antonio, les Pistons devaient faire sans Cade Cunningham, touché au mollet. En l’absence du meilleur joueur de l’équipe, d’autres en ont profité pour se montrer et c’est le cas de Marcus Sasser.

Le meneur n’est pas un élément clé de la rotation de J.B. Bickerstaff, mais il sortait d’une performance solide à 20 points en 26 minutes face aux Pelicans. Ce mardi, avec le même temps de jeu, Marcus Sasser a fait mieux avec 27 points (record en carrière) à 9/12 au tir et 5/7 à 3-points.

« Marcus Sasser sait mettre des paniers, il sait pénétrer et se créer son tir« , soulignait son entraîneur. « Il est une menace dès que le ballon est dans ses mains, c’est un scoreur naturel. »

Auteur de deux matches de suite à 20 points et plus, l’intéressé a dédié sa performance et la victoire (122-96) à ses coéquipiers : « J’ai joué aussi dur que possible. Mes coéquipiers ont réussi à me trouver et j’ai mis mes tirs ouverts. »

Une bonne prestation qui montre que le meneur sait se tenir prêt quand il le faut. Avant ses dernières sorties face aux Pelicans et aux Spurs, il n’avait pas joué plus de dix minutes lors de ses cinq dernières rencontres.

Toujours prêt

Pourtant, quand son équipe a eu besoin de lui, il a répondu présent, comme le constate Isaiah Stewart : « Il est resté prêt alors que plusieurs fois cette saison, il n’a pas joué. Il est dans une position assez particulière, mais quand son nom est appelé, il est prêt à jouer. » D’ailleurs, sur les six derniers matchs disputés par Marcus Sasser, les Pistons n’en ont perdu aucun.

Avec ce nouveau succès, et le bonne performance de son meneur remplaçant, Detroit a remporté son 41e match de la saison et finira la régulière avec un bilan positif pour la première fois depuis la campagne 2018/19 (41 victoires et 41 défaites). Pour autant les joueurs de Detroit ne s’en contentent pas, comme le souligne J.B. Bickerstaff.

« Mes joueurs sont tellement concentrés sur ce que nous essayons de faire que c’est quelque chose dont nous ne parlons pas pour le moment. On reste concentré sur l’instant présent » conclut le coach.

Marcus Sasser Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2023-24 DET 71 19 42.8 37.5 87.9 0.2 1.6 1.8 3.3 1.5 0.6 1.3 0.2 8.3 2024-25 DET 50 13 47.0 37.9 86.1 0.3 0.8 1.1 2.2 1.2 0.6 0.8 0.1 6.0 Total 121 17 44.1 37.6 87.3 0.2 1.3 1.5 2.9 1.4 0.6 1.1 0.1 7.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.