Pas encore deux ans et déjà un coloris en son honneur ! Alors que le couple Antetokounmpo attend son quatrième enfant pour le mois de mai prochain, c’est la précédente fille de Giannis Antetokounmpo qui bénéficie ici d’un coloris portant son prénom, Eva.

La Giannis Freak 6 « Eva » est ainsi habillée d’une tige rouge aux finitions en vert avec deux logos « Swoosh » ressortant en noir. Le modèle est annoncé pour le 1er avril sur le sol nord-américain au prix de 140 dollars.

Notre verdict de la Giannis Freak 6

À part le nom, passé de « Zoom Freak » à « Giannis Freak », il faut se creuser la tête pour trouver des différences entre la Zoom Freak 5 et la Giannis Freak 6. La tige est quasiment la même, que ce soit au niveau du design avec ce gros « Swoosh » qui déborde désormais sur la semelle, que des matériaux.

La semelle intermédiaire est peut-être un poil plus généreuse, mais le rendu est exactement le même que sur le modèle précédent, privilégiant le dynamisme au confort, et avec la aussi la même composition pour la semelle intermédiaire et extérieure.

La Zoom Freak 6 n’en reste pas moins une chaussure complète, plutôt destinée aux joueurs les plus vifs et les profils explosifs. Mais on repassera pour l’effet de surprise.