Will Hardy fait totalement confiance à Danny Ainge

À l’été 2022, les Celtics viennent de perdre en Finals NBA contre les Warriors (4-2) et Will Hardy est assistant d’Ime Udoka mais le « front office » du Jazz lui propose d’entraîner l’équipe suite au départ de Quin Snyder. S’il a envie de sauter le pas et de vivre sa première expérience d’entraîneur en chef, il hésite car Utah vient de se séparer de Rudy Gobert et de Donovan Mitchell pour se lancer dans une longue reconstruction.

Il se laisse finalement convaincre car, quelques mois auparavant, Danny Ainge, l’ancien GM des Celtics, est devenu directeur général de la franchise de Salt Lake City, un poste qu’il occupe toujours aujourd’hui.

« Je ne le connaissais pas, mais sa réputation parle pour lui, tout comme la réussite qu’il a eue », explique Will Hardy, qui avait pourtant côtoyé le dirigeant quelques mois aux Celtics. « Il n’y a pas grand-chose qui surprenne Danny Ainge. Il connaît toute la ligue, des joueurs aux médias en passant par les entraîneurs et les GM. »

Danny Ainge, un spécialiste des reconstructions

C’est que Danny Ainge est un spécialiste des reconstructions totales, qui lui ont notamment permis de façonner le « Big Three » composé de Ray Allen, Paul Pierce, Kevin Garnett, qui a remporté le titre en 2008.

Ensuite, face à un effectif vieillissant, Danny Ainge décide, en juillet 2013, d’envoyer Kevin Garnett (37 ans) et Paul Pierce (35 ans) à Brooklyn pour récupérer de nombreux joueurs, mais surtout plusieurs choix de Draft, transformés par la suite en Jayson Tatum et Jaylen Brown, artisans majeurs du récent sacre de 2024.

Un modèle que Will Hardy espère revoir au Jazz, même si Salt Lake City n’a pas une base aussi prometteuse malgré de bons joueurs intéressants comme Lauri Markkanen, Keyonte George ou Walker Kessler.

« Danny Ainge, Ryan Smith [le propriétaire de l’équipe] et Justin Zanik [le General Manager] essayent de créer une organisation qui soit capable de remporter le titre et me laisse travailler », détaille Will Hardy concernant le fonctionnement du Jazz. « Ils me laissent choisir mes entraîneurs, mon staff et nous avons beaucoup d’échanges concernant les choix de Draft ou les free agents. »

Si la reconstruction a du mal à prendre son envol à Utah, comme en témoigne leur actuelle dernière place à l’Ouest (16 victoires, 55 défaites), Will Hardy fait donc toujours pleinement confiance à Danny Ainge. En espérant quand même que ça s’accélère, notamment avec les deux choix au premier tour de la prochaine Draft ?