Avec le retour des blessés, les Lakers ne doivent pas perdre leur identité

Avec les retours de LeBron James et Rui Hachimura, plus des Luka Doncic et Austin Reaves reposés, après avoir manqué le match contre Milwaukee, les Lakers affichaient leur effectif au complet pour la réception des modestes Bulls. Tout semblait bien en place pour repartir de l’avant, suite à la défaite face aux Bucks. Tout, sauf la défense…

« On a donné un peu de tout : des points dans la raquette, des points en contre-attaque, des paniers primés. On ne peut pas donner toutes ces choses », regrette et constate LeBron James.

Comment expliquer une telle chute alors que la défense était justement le point fort des Lakers depuis plusieurs semaines ? La confiance, portée par les retours des uns et des autres, était-elle trop importante ?

« Je ne sais pas si on a supposé que, comme tout le monde était de retour, cela allait être comme il y a trois semaines, mais ça ne fonctionne pas comme ça », tente d’analyser JJ Redick. « Les gars le savent et je ne dis pas qu’ils ont pensé les choses comme ça. »

« Notre réussite, depuis janvier, est basée sur la défense »

Le coach avance donc que son groupe, qui s’est soudé avec les blessures, avec les déplacements et le calendrier intense du mois de mars, a peut-être connu une chute de tension face à une équipe de Chicago qui a profité, avec délice, des espaces laissés pour marquer 146 points et l’emporter.

Cet accident doit rester un accident. L’identité et les efforts défensifs ne peuvent pas disparaître simplement parce que LeBron James est revenu.

« Un mot qu’on utilise beaucoup, c’est l’agressivité. On doit jouer avec agressivité. Je l’ai dit aux joueurs et ce n’est pas un secret : je suis à l’aise pour en parler », poursuit le coach des Lakers. « Notre réussite, depuis janvier, est basée sur la défense, notre capacité collective à défendre, notre fierté individuelle pour faire le boulot, par tous les moyens nécessaires. Et ça va déterminer notre réussite pour les trois prochaines semaines, déterminer si on décroche une place en playoffs ou non. »

Avec leur quatrième place à l’Ouest et trois victoires d’avance sur la sixième place des Clippers, les Lakers restent toutefois dans le bon wagon pour aller au premier tour.

« On doit se reconnecter. On va y arriver mais on n’a pas de temps à perdre pour ça. On ne peut pas le faire dans une ou deux semaines, ça doit se faire dès maintenant », conclut JJ Redick.