Dans le dernier duel de leur très longue (et compliquée) rivalité, c’est finalement Arkansas et John Calipari qui ont pris le meilleur sur Rick Pitino et St. John’s. Le Red Storm, tête de série n°2 de la région West, était pourtant favori face aux Razorbacks, tête de série n°10, mais ces derniers ont trouvé un peu d’adresse, là où les protégés de Rick Pitino ont déchiré au tir tout le match…

Le meilleur joueur de la saison de la Big East, RJ Luis Jr, finit ainsi avec 9 points à 3/17 au tir, et il a terminé le match sur le banc, son coach préférant faire sans lui sur la fin. Un choix qui fait déjà jaser, alors que les autres extérieurs n’étaient pas plus adroits que lui : 1/10 pour Aaron Scott, 1/8 pour Lefteris Liotopoulos.

BYU au bout du suspense

Dans un match qui résume parfaitement la « March Madness », BYU est de son côté venu à bout de Wisconsin (91-89) au bout du suspense et d’un airball. Les Cougars de Kevin Young, l’assistant premier assistant des Phoenix Suns, ont pourtant mené tout le match, mais John Tonje (37 points) a tout fait pour offrir le hold-up à son équipe.

Il a ainsi eu l’ultime ballon dans les mains, mais son fadeaway n’a rien touché. Présent comme spectateur, Jimmer Fredette pouvait savourer la qualification de son ancienne fac pour le Sweet 16 !

Pour le reste, Houston s’est fait peur face à Gonzaga (81-76) mais rejoint Purdue au prochain tour, qui a assuré face à McNeese (76-62).

Tennessee a de son côté maîtrisé son sujet face à UCLA (67-58) alors que Texas Tech avait trop de taille (77-74) pour Drake, qui s’était offert Missouri au tour précédent, et défiera donc Arkansas. Dans la région South, Auburn et Michigan se retrouveront au prochain tour.

À noter que sur les 34 millions de « brackets » remplis en amont, seuls trois restent encore parfaits…