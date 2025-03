Les Kings valident le contrat d’Isaac Jones

Le travail d’Isaac Jones a été récompensé. Hors des radars à sa sortie de Washington State et non drafté l’été dernier, le pivot a eu l’opportunité de se montrer en NBA en signant un « two-way contract » dès le 3 juillet.

Il a non seulement brillé en G-League (22.1 points et 9.9 rebonds en moyenne sur 14 matchs) mais a aussi saisi sa chance à l’étage supérieur lorsqu’il en a eu l’occasion, signant notamment deux matchs à 12 points, face à Houston en décembre (à 5/5 au tir) et face aux Knicks il y a une dizaine de jours (à 3/5).

« Je l’aime beaucoup, je suis un gros fan », a déclaré Doug Christie, le coach des Kings, il y a un mois. « C’est un super gamin, qui travaille très dur et qui étire le terrain sur le plan vertical. Il prend des rebonds, j’aimerais qu’il en prenne encore plus, mais il est plutôt bon dans ce domaine. Et oui, son potentiel est énorme ».

Depuis la « trade deadline », Sacramento a multiplié les contrats de dix jours (Daishen Nix, Skal Labissiere et Terry Taylor) afin de présenter un roster avec 14 contrats, comme l’exige la ligue. Depuis hier, le 14e contrat garanti de l’effectif est donc désormais attribué à Isaac Jones. Signataire d’un contrat de deux ans, ce dernier va ainsi pouvoir terminer la saison et participer à la postseason, Sacramento étant pour l’instant 9e de la conférence Ouest.

L’objectif est maintenant d’aller chercher des minutes au tandem Sabonis-Valanciunas ou sur le poste 4. Sacramento va pour sa part pouvoir engager un nouveau « two-way contract » pour compléter son roster.

Isaac Jones Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2024-25 SAC 31 8 67.6 33.3 61.8 0.6 0.9 1.5 0.3 0.9 0.1 0.5 0.3 3.7 Total 31 8 67.6 33.3 61.8 0.6 0.9 1.5 0.3 0.9 0.1 0.5 0.3 3.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.