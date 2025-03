Cette fois, Tyler Herro n’a pas trop chambré Amen Thompson

Il y a trois mois, ça avait sérieusement chauffé entre le Heat et les Rockets, avec les expulsions de Tyler Herro, Amen Thompson, Terry Rozier, Jalen Green, Ime Udoka et son assistant Ben Sullivan, suite à l’altercation entre les deux premiers. Au final, c’était l’arrière du Heat qui pouvait alors sourire, et chambrer, après la victoire…

« J’imagine que c’est ce qui arrive quand quelqu’un marque, fait des passes décisives et s’occupe de tout » s’amusait-il alors, après la rencontre. « Moi aussi, je deviendrais fou dans cette position ».

Les retrouvailles ont eu lieu la nuit dernière, et il n’y a pas eu trop d’étincelles. Bousculé physiquement, Tyler Herro a surtout souffert, terminant avec 8 points à 3/11 au tir, pour 4 passes et 6 pertes de balle.

Deux dynamiques opposées

Surtout, le Heat a encore perdu, pour la 10e fois de suite, alors que les Rockets ont de leur côté remporté un 9e match consécutif pour consolider leur 2e place de la conférence Ouest. Deux dynamiques totalement opposées, illustrées par cette ultime perte de balle sur un dribble simplement mal maîtrisé de Tyler Herro.

De quoi permettre à Amen Thompson de voler une deuxième ballon à son adversaire en se jetant sur la balle qui s’échappait, pour finir au dunk et faire passer l’écart à +10 à deux minutes de la fin.

« Je pense que Fred (VanVleet) a vraiment donné le ton face à lui » reconnait Amen Thompson, qui ne s’est ainsi occupé de Tyler Herro que sur la fin. « Et puis, quand j’étais sur lui, il ne faisait pas tous ses trucs donc bon… »

Amen Thompson Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2023-24 HOU 62 22 53.6 13.8 68.4 2.4 4.2 6.6 2.6 2.3 1.3 1.5 0.6 9.5 2024-25 HOU 60 33 55.3 25.6 69.3 2.8 5.6 8.3 3.6 2.3 1.3 2.1 1.2 14.0 Total 122 27 54.5 20.6 68.9 2.6 4.9 7.5 3.1 2.3 1.3 1.8 0.9 11.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.