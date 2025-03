Une soirée en enfer pour Donovan Mitchell

On n’avait pas vu une telle maladresse au tir depuis le 1/18 de Sam Hauser avec les Celtics la saison dernière. La nuit dernière, face aux Suns, Donovan Mitchell a ainsi fini avec seulement 7 points. Surtout, il boucle la rencontre à un terrible 2/18 au tir, dont 0/8 derrière la ligne à 3-points…

« Il va y avoir des moments comme ça dans la saison » tempère Kenny Atkinson. « C’est le troisième match en quatre soirs. C’est la réalité de la NBA, même pour les meilleurs. Dans ces moments, je pense qu’on devrait l’aider. On ne peut pas espérer qu’il soit celui qui aide tout le monde en permanence, tous les soirs. »

Le problème, c’est que cette performance complètement ratée résume la forme actuelle des Cavaliers, qui viennent d’encaisser une quatrième défaite de suite et semblent à court d’essence.

Énergie, énergie, énergie…

« On n’a pas commencé le match avec suffisamment d’énergie, d’envie, de volonté » explique le coach. « Je trouve que la deuxième mi-temps était bien meilleure. Mais on était en retard et c’est compliqué de revenir dans ce genre de situations, surtout à l’extérieur. On était là, mais sans être présent, et ils en ont profité. »

L’entraîneur a pourtant quasiment tout tenté pour relancer son équipe, multipliant les combinaisons, jouant petit puis grand, avant de se passer de Jarrett Allen durant quasiment toute la seconde mi-temps.

« Tout le monde est à son meilleur niveau face à nous donc il faut vraiment qu’on débute mieux les rencontres. On a une super équipe et j’aime la façon dont on s’est battus en deuxième mi-temps. On fait face à un peu d’adversité mais ce n’est pas forcément une mauvaise chose à ce moment de la saison » continue ainsi Kenny Atkinson.

Avant de continuer le « road trip » à Utah, tous les Cavaliers n’ont qu’un mot à la bouche : l’énergie.

« Ça ne dépend que de ça » conclut Evan Mobley. « Ça nous empêche de faire des stops. Ça nous empêche de prendre des rebonds. Tout s’est cumulé. Et quand on a retrouvé de l’énergie, c’était trop tard. »

Donovan Mitchell Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 UTH 79 33 43.7 34.0 80.5 0.7 3.1 3.7 3.7 2.7 1.5 2.7 0.3 20.5 2018-19 UTH 77 34 43.2 36.2 80.6 0.8 3.3 4.1 4.2 2.7 1.4 2.8 0.4 23.8 2019-20 UTH 69 34 44.9 36.6 86.3 0.8 3.6 4.4 4.3 2.5 1.0 2.7 0.2 24.0 2020-21 UTH 53 33 43.8 38.6 84.5 0.9 3.5 4.4 5.2 2.2 1.0 2.8 0.3 26.4 2021-22 UTH 67 34 44.8 35.5 85.3 0.8 3.4 4.2 5.3 2.4 1.5 3.0 0.2 25.9 2022-23 CLE 68 36 48.4 38.6 86.7 0.9 3.3 4.2 4.4 2.5 1.5 2.6 0.4 28.3 2023-24 CLE 55 35 46.2 36.8 86.5 0.8 4.3 5.1 6.1 2.1 1.8 2.8 0.5 26.6 2024-25 CLE 64 31 44.1 37.0 82.8 0.8 3.6 4.4 4.8 1.9 1.3 2.1 0.2 23.8 Total 532 34 44.9 36.6 84.1 0.8 3.5 4.3 4.7 2.4 1.4 2.7 0.3 24.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.