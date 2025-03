En présence de Boris Diaw, en tribunes cette nuit pour la réception des Knicks, Charlotte a montré un visage prometteur avec un succès 115-98. Malgré des absences de taille qui ont miné le groupe toute la saison, les Hornets, toujours privés de Brandon Miller ou encore Grant Williams, ont affiché un degré d’agressivité des deux côtés du parquet sur lequel il faudra s’inspirer pour la suite.

Pour cette saison, c’est encore trop peu et trop tard, la franchise de Caroline du Nord se dirigeant tout droit vers une neuvième saison sans playoffs, le record actuel en NBA depuis la fin de la période de disette des Kings.

Donner du sens à cette fin de saison sans saveur

Ce quatrième succès en sept matchs participe donc à redonner un peu de baume au cœur aux troupes de Charles Lee, qui sont désormais assurées de ne pas terminer avec le pire bilan de l’histoire de la franchise. Même si on est encore que fin mars, Charlotte prépare déjà la saison prochaine.

« Ça nous donne confiance », a déclaré Miles Bridges. « Ça nous donne de la confiance de savoir qu’on peut jouer comme on le veut même quand on est à moitié en bonne santé. Imaginez quand on sera au complet. Tant qu’on continuera de prendre de bonnes habitudes, en gagnant, je pense qu’on sera prêts pour l’an prochain ».

À ce titre, les joueurs font en sorte que les derniers matchs de la saison régulière aient de l’importance dans une vision à long terme, en attendant des jours meilleurs. Les objectifs paraissent simples, entre rigueur, intensité et professionnalisme. Des domaines dans lesquels les Hornets doivent maintenant se montrer plus réguliers.

« Il s’agit en partie de trouver une cohérence dans nos efforts, notre compétitivité, notre cohésion », a déclaré l’entraîneur, Charles Lee, « de comprendre à quoi doit ressembler la préparation avant un match, puis la prise de conscience du jeu pour comprendre comment les choses changent une fois que le match a commencé. C’est dans la nature humaine, d’avoir des moments de relâchement, comme n’importe quelle équipe en NBA et dans la vie. Mais nous essayons de nous assurer que nous restons concentrés sur la plus grande partie possible du match ».

Développer de « bonnes habitudes »

Aux côtés de LaMelo Ball et Miles Bridges, Mark Williams a contribué à redonner un peu d’espoir à la « fanbase » des Hornets depuis son départ avorté pour les Lakers. Pour voir son équipe évoluer dans le bon sens.

« Je pense qu’à chaque match, on doit faire preuve d’intensité », a-t-il confié. « C’est clair que là, c’étaient les Knicks en face, mais l’adversaire ne devrait pas avoir d’importance. Je pense qu’on doit simplement faire ce sur quoi on se concentre, développer les bonnes habitudes, commencer et terminer le match de la bonne manière. C’est ce qu’il faut faire pour bien terminer l’année ».

Josh Okogie fait pour sa part partie des derniers joueurs arrivés dans l’effectif. Et de ce qu’il a vu depuis deux mois, malgré la saison cataclysmique de l’équipe, l’ambiance est bonne et la communication aussi. Des bases indispensables pour bâtir quelque chose de solide sur le long terme.

« Il y a beaucoup de choses, mais pour l’instant le plus important pour nous, c’est la communication. Ces gars-là s’apprécient dans le vestiaire. Ils sont bruyants, ils sont énergiques. Ils parlent beaucoup. Il y a vraiment beaucoup d’extravertis dans cette équipe. Ce que j’essaie de leur dire, c’est : ‘Ayez la même énergie sur le terrain, soyez extravertis sur le terrain, soyez bruyants, soyez énergiques’. Les séances d’entraînement, les entraînements, c’est le plus dur. Laissez transparaître vos émotions, communiquez beaucoup. Je pense que c’est la chose la plus importante que j’essaie de dire maintenant, c’est juste l’aspect communication ».