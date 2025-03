Trajan Langdon a pas mal hésité avant d’accepter sa mission à Detroit

Au terme de la saison 2023/24, les Pistons signaient le pire exercice de leur histoire avec 14 victoires et 68 défaites, dont une horrible série de 28 revers consécutifs qui a duré quasiment deux mois.

Pour donner un nouvel élan à sa franchise, Tom Gores, le propriétaire des Pistons, recrute alors Trajan Langdon en tant que directeur des opérations basket. Un poste laissé vacant depuis 2018 et le départ de Stan Van Gundy.

Recalé par les Wizards et les Hornets

Avant d’atterrir à Detroit, Trajan Langdon était GM aux Pelicans. Mais à la Nouvelle-Orléans, c’était David Griffin qui avait la main sur le projet sportif. Depuis plusieurs années, Trajan Langdon était donc à la recherche de sa première expérience comme vrai patron d’une franchise NBA. Il était ainsi dans les finalistes pour rejoindre les Wizards en 2022, puis les Hornets en 2023, mais il a raté le poste de peu à chaque fois.

Ce sont donc les Pistons qui lui offrent son premier poste de patron sportif. Sauf que malgré son envie d’être pleinement en charge du sportif dans une franchise NBA, il a hésité face à l’offre de Detroit.

« En regardant ce qu’il se passait, j’étais un peu anxieux », avoue-t-il pour Andscape. « J’avais raté le poste à Washington et à Charlotte. Une partie de moi s’est dit : ça fait beaucoup de ratés, est-ce que je veux continuer ? »

Il s’est toutefois laissé convaincre par les personnes présentes dans l’organigramme des Pistons. Arn Tellem, aujourd’hui vice-président des opérations basket à Detroit, était l’ancien agent de Trajan Langdon quand il jouait en NBA, tandis que Billy King, conseiller aux Pistons, fut un de ses coéquipiers à Duke.

Peu de postes

Après avoir échangé avec eux deux, mais aussi avec Tom Gores, il a fini par accepter l’offre.

« Après avoir écouté Arn Tellem, Billy King et surtout Tom [Gores], j’ai pensé que je pouvais apporter ce qui leur manquait, à savoir la création d’une base et d’une identité. J’ai senti que c’était important pour eux. »

Trajan Langdon a donc fait le choix de quitter les Pelicans dans une situation compliquée pour rejoindre… les Pistons qui étaient dans une situation encore plus compliquée.

« Beaucoup de personnes m’ont demandé pourquoi je prenais ce job après celui de la Nouvelle-Orléans où nous avions un bon roster avec des jeunes talents, mais quand vous avez l’opportunité de diriger une franchise… Il n’y a que trente équipes au final. J’ai senti que je pouvais apporter un changement à Detroit« , explique-t-il.

Pour son premier été, il a notamment misé sur des vétérans pour mieux encadrer les jeunes (Cade Cunningham, Jalen Duren…) et apporter « spacing » et sérieux. Tobias Harris, Malik Beasley, Tim Hardaway Jr. et dernièrement Dennis Schröder sont ainsi venus se greffer à un projet qui a pris forme grâce à JB Bickerstaff.

Aujourd’hui, les Pistons sont à la 6e place de l’Est, et donc derniers qualifiés directs pour les playoffs, avec un bilan de 38 victoires pour 31 défaites et possèdent cinq matchs d’avance sur les Hawks.