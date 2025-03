Dyson Daniels, le pari plus que payant des Hawks

« Être bien placé », « avoir des mains rapides » et un « QI défensif ». Voilà tous les ingrédients nécessaires pour être un défenseur d’élite, notamment dans le registre de l’interception. Dyson Daniels, qui en fait l’énumération à la sortie de son match face aux Hornets, commence à bien connaître la question.

Cette nuit encore, l’arrière des Hawks a complété sa très belle soirée à 22 points (10/12 aux tirs), 7 rebonds et 7 passes, par 3 nouvelles interceptions. Il s’agit de sa moyenne sur la saison. Et grâce à cela, il en est à 194 interceptions sur la campagne, un total qu’aucun autre joueur n’a atteint au cours des 15 dernières années. Le dernier joueur à avoir franchi ce seuil est Chris Paul, lors de la saison 2008/09 avec 216 interceptions.

THE GREAT BARRIER THIEF ‍♂️ Dyson Daniels now has more steals this season (194) than any player in the last 15 years! pic.twitter.com/N8iTYleqDx — NBA (@NBA) March 19, 2025

Voilà le genre de nouvelle qui ne peut susciter que de l’enthousiasme de la part de Landry Fields, le GM de la franchise. Arrivé fin 2022 à Atlanta comme dirigeant, il n’avait pas vraiment brillé par ses choix jusqu’ici. Mais la dernière intersaison lui a permis de redorer son blason.

Le culot des recruteurs

En plus de récupérer le premier choix de la Draft pour mettre la main sur Zaccharie Risacher, il a décidé de casser l’association entre Trae Young et Dejounte Murray en envoyant ce dernier vers la Nouvelle-Orléans. En contrepartie, alors que Murray s’apprêtait à vivre une saison en enfer à NOLA, il a récupéré Larry Nance Jr. et surtout un Dyson Daniels alors en perte de vitesse avec les Pelicans.

« Lorsqu’on s’est engagés avec les Pelicans, il fallait absolument qu’il fasse partie de l’échange. On a vu l’archétype, on savait qui il était comme individu, le type de joueur qu’il était à l’époque et ce qu’il pourrait être dans un environnement différent. (Le département des recruteurs des Hawks) a fait du très bon travail dans ce domaine », félicite le GM à l’Atlanta Journal-Constitution.

Il fallait un peu de culot pour miser sur le potentiel du 8e choix de la Draft 2022, qui n’avait quasiment pas joué lors des derniers playoffs avec les Pelicans, freiné par des blessures. Le pari a été largement payant. Moins talentueux que le All-Star Dejounte Murray, il semble par contre beaucoup plus complémentaire de Trae Young.

Meilleure progression et/ou défenseur de l’année ?

Propulsé titulaire à plein temps, le joueur de 22 ans connaît un épanouissement total. Sa défense est si juste que le meilleur intercepteur de la ligue est dans la discussion pour finir défenseur de l’année. Et pour ne rien gâcher, il tourne à 14 points de moyenne cette saison, ce qui peut faire de lui un candidat pour le trophée de MIP.

« Il y avait beaucoup de très bons indicateurs qui suggéraient qu’il allait avoir une vraie chance d’être un bon joueur en NBA », juge Landry Fields en pensant à la taille de l’Australien ou ses qualités pour manier le ballon. Autant de qualités dont les Hawks ont pu avoir un aperçu lors de son séjour olympique à Paris l’été dernier.

« On voit les indicateurs et les domaines dans lesquels il pourrait se développer. On cherche à savoir quel est son niveau, c’est ce qu’on aime vraiment. Et cela demande beaucoup de travail pour passer au peigne fin un certain nombre de matches et de situations différentes et ne pas se contenter de regarder les meilleurs moments », poursuit le dirigeant en pensant peut-être à son développement derrière l’arc (seulement 34.5%).

Dyson Daniels Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2022-23 NOP 59 18 41.8 31.4 65.0 0.6 2.6 3.2 2.3 1.7 0.7 1.0 0.2 3.8 2023-24 NOP 61 22 44.7 31.1 64.2 1.0 2.9 3.9 2.7 1.7 1.4 1.0 0.4 5.8 2024-25 ATL 64 34 48.5 34.5 58.7 1.6 4.0 5.6 4.2 2.5 3.0 1.9 0.7 14.1 Total 184 25 46.5 32.8 61.2 1.1 3.2 4.3 3.1 1.9 1.8 1.3 0.5 8.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.