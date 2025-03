Déterminé à rejouer, Anthony Davis se rapproche du retour

Arracher une qualification en phases finales pour tenter quelque chose ? Ou bien « lâcher » une saison noire ? À Dallas, on penche plutôt vers le premier scénario car Anthony Davis se rapproche d’un retour.

Les Mavs l’ont envoyé brièvement s’entraîner – pour faire du cinq contre cinq – avec les Texas Legends, en compagnie de Jaden Hardy, pour participer à sa remise sur pied. Selon ESPN, il a été question en interne de ne pas relancer l’intérieur d’ici la fin de saison, mais la superstar serait restée ferme dans sa détermination à revenir.

Principale monnaie d’échange dans le cadre du transfert de Luka Doncic, Anthony Davis n’a plus foulé un parquet NBA depuis sa première apparition avec les Mavs, le 8 février. En 31 minutes ce soir-là face aux Rockets, il avait cumulé 26 points, 16 rebonds, 7 passes décisives et 3 contres avant de sortir sur blessure, touché aux adducteurs.

Depuis, les Mavs connaissent une longue traversée du désert, marquée par quantité de blessures subies, dont celle de Kyrie Irving. Jason Kidd n’a disposé que du minimum de huit joueurs actifs à plusieurs reprises ces derniers temps, notamment lors de la défaite à domicile contre les Sixers dimanche.

Les « two-way players » se rapprochent de leur limite

Les « two-way players », Kessler Edwards et Brandon Williams, s’approchant de leur limite de matchs NBA disputés sur une saison, les Mavs vont perdre deux contributeurs importants de ces dernières semaines de compétition. On rappelle que les Texans disposent d’une place libre dans leur effectif, mais ils sont trop proches du « first apron » pour signer ne serait-ce qu’un joueur pour dix jours…

Mais leur infirmerie est susceptible de se vider progressivement. Outre Anthony Davis, Jaden Hardy, sur la touche en raison d’une entorse à la cheville, et Kai Jones, touché au quadriceps, sont en lice pour être du déplacement dans l’Indiana mercredi.

Encore dans le positif à la mi-février, Dallas s’est écroulé ces dernières semaines avec seulement deux victoires sur les douze dernières sorties. Seulement, malgré leur bilan négatif (33v-36d), les Mavs s’accrochent à la 10e place, en étant sous la menace des Suns (32v-37d), et éventuellement des Blazers (30v-39d).

Anthony Davis Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2012-13 NOP 64 29 51.6 0.0 75.1 2.6 5.6 8.2 1.0 2.5 1.2 1.4 1.8 13.5 2013-14 NOP 67 35 51.9 22.2 79.1 3.1 7.0 10.0 1.6 3.0 1.3 1.6 2.8 20.8 2014-15 NOP 68 36 53.5 8.3 80.5 2.5 7.7 10.2 2.2 2.1 1.5 1.4 2.9 24.4 2015-16 NOP 61 36 49.3 32.4 75.8 2.1 8.1 10.3 1.9 2.4 1.3 2.0 2.0 24.3 2016-17 NOP 75 36 50.5 29.9 80.2 2.3 9.5 11.8 2.1 2.2 1.3 2.4 2.2 28.0 2017-18 NOP 75 36 53.4 34.0 82.8 2.5 8.6 11.1 2.3 2.1 1.5 2.2 2.6 28.1 2018-19 NOP 56 33 51.7 33.1 79.4 3.1 8.9 12.0 3.9 2.4 1.6 2.0 2.4 25.9 2019-20 LAL 62 34 50.3 33.0 84.6 2.3 7.0 9.3 3.2 2.5 1.5 2.5 2.3 26.1 2020-21 LAL 36 32 49.1 26.0 73.8 1.7 6.2 7.9 3.1 1.7 1.2 2.1 1.6 21.8 2021-22 LAL 40 35 53.2 18.6 71.3 2.6 7.2 9.8 3.0 2.4 1.2 2.0 2.2 23.2 2022-23 LAL 56 34 56.3 25.7 78.4 3.5 9.1 12.5 2.6 2.6 1.1 2.2 2.0 25.9 2023-24 LAL 76 36 55.6 27.1 81.6 3.1 9.5 12.6 3.5 2.3 1.2 2.1 2.3 24.7 2024-25 * All Teams 43 34 52.8 31.3 78.6 2.9 9.1 12.0 3.4 1.9 1.3 2.2 2.2 25.7 2024-25 * LAL 42 34 52.8 29.8 78.8 2.8 9.0 11.9 3.4 2.0 1.3 2.2 2.1 25.7 2024-25 * DAL 1 31 55.6 100.0 66.7 4.0 12.0 16.0 7.0 0.0 0.0 1.0 3.0 26.0 Total 779 35 52.3 29.8 79.5 2.7 8.0 10.7 2.5 2.3 1.3 2.0 2.3 24.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.