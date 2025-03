Où en est Anthony Davis ?

Reverra-t-on Anthony Davis sur les terrains cette saison ? Blessé dès son premier match avec les Mavericks, l’intérieur All-Star est à l’infirmerie depuis 11 matches, et comme la saison de Dallas tourne à la catastrophe, les dirigeants pourraient le mettre au frigo pour la saison prochaine.

A priori, ça n’en prend pas vraiment le chemin puisque Jason Kidd révèle que l’ancien Laker et Dereck Lively II ont repris le chemin de l’entraînement, mais pour des exercices spécifiques.

« On espère qu’on aura encore des nouvelles positives de Lively. Il n’a plus de botte de protection, et il va donc dans la bonne direction. AD est aussi sur la bonne voie, et donc à mesure que nous avançons, il y aura d’autres nouvelles à venir. Nous espérons qu’ils seront en mesure de jouer, mais nous ne savons pas encore quand » regrette Jason Kidd.

Pour Daniel Gafford, son entorse du genou sera réexaminée dans 15 jours. Par ailleurs, la franchise a encore perdu un joueur puisque Olivier-Maxence Prosper va se faire opérer du poignet, et l’intervention sera synonyme de fin de saison. Pour autant, pas question de « tanker », ni de baisser les bras.

Toujours en position de qualifié pour le « play-in »

« Nous prenons les choses au jour le jour et que nous essayons d’être en bonne santé et de continuer à donner le meilleur de nous-mêmes pour essayer de gagner », assurait le coach des Mavs avant d’affronter les Grizzlies. « Nous avons encore 19 matches à jouer et nous nous concentrons sur les Grizzlies. Dans le vestiaire, les gars veulent jouer pour quelque chose, mais ils essaient aussi de répondre aux attentes du staff. On est petit, et on manque de taille… Mais on peut aussi jouer vite, et ce qui important avant tout, c’est de se donner à fond. »

Cette nuit, les Mavericks ont perdu un 4e match de suite, et les voilà tout juste à l’équilibre avec 32 victoires pour 32 défaites. Ils restent 10e, et donc virtuellement qualifiés pour le « play-in ».