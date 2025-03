Josh Hart réalise la meilleure saison de sa carrière avec les Knicks. Jamais il n’a donné autant de passes, pris autant de rebonds, volé autant de ballons de moyenne, ni aussi bien shooté. Il n’y a que sa moyenne de points qui est (un poil) moins importante que lors de l’exercice 2021/22, mais il avait alors profité de son transfert, en plein exercice, à Portland pour flamber offensivement.

Si on garde une vision globale, il n’a jamais été aussi fort, voire dominant dans certains secteurs. « Josh Hart a été monstrueux », a commenté Tom Thibodeau après sa performance dans la victoire contre le Heat.

Il faut dire qu’avec 12 points, 13 rebonds, 11 passes et 4 interceptions, il a rendu une copie très solide. C’est son 8e triple-double de la saison et c’est un record égalé à New York. Aucun joueur des Knicks n’a compilé autant de triple-double sur une saison depuis Walt Frazier en 1968/69 !

« Mon style de jeu est très sporadique : on ne sait jamais ce qu’on va obtenir », réagit le joueur de New York. « Égaler ce record et avoir mon nom dans cette catégorie, c’est une bénédiction. Quand je serai à la retraite, je ne vais pas être dans beaucoup de livres des records et ça me va. »

Il lui reste 15 matches pour devenir le seul propriétaire de ce record de franchise. De plus, avec désormais 14 triple-double sous les couleurs des Knicks, Josh Hart occupe la quatrième place dans l’histoire des Knicks : Richie Guerin (16), Michael Ray Richardson (18) et Walt Frazier (23) sont encore devant lui.

Josh Hart Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 LAL 63 23 46.9 39.6 70.2 0.7 3.5 4.2 1.3 1.7 0.7 0.7 0.3 7.9 2018-19 LAL 67 26 40.7 33.6 68.8 0.5 3.2 3.7 1.4 2.2 1.0 0.9 0.6 7.8 2019-20 NOP 65 27 42.3 34.2 73.9 0.9 5.6 6.5 1.7 2.5 1.0 1.2 0.4 10.1 2020-21 NOP 47 29 43.9 32.6 77.5 1.1 6.9 8.0 2.3 2.4 0.8 1.0 0.3 9.2 2021-22 * All Teams 54 33 50.4 34.3 75.8 1.1 6.0 7.2 4.1 2.8 1.1 2.1 0.2 14.9 2021-22 * NOP 41 34 50.5 32.3 75.3 1.3 6.5 7.8 4.1 2.9 1.1 2.0 0.3 13.4 2021-22 * POR 13 32 50.3 37.3 77.2 0.7 4.7 5.4 4.3 2.5 1.2 2.5 0.2 19.9 2022-23 * All Teams 76 32 52.9 37.2 75.0 1.9 5.9 7.8 3.8 2.6 1.2 1.5 0.3 9.8 2022-23 * POR 51 33 50.4 30.4 73.1 1.9 6.3 8.2 3.9 2.6 1.1 1.5 0.2 9.5 2022-23 * NYK 25 30 58.6 51.9 78.9 1.9 5.2 7.0 3.6 2.5 1.4 1.5 0.5 10.2 2023-24 NYK 81 33 43.4 31.0 79.1 1.6 6.8 8.3 4.1 2.1 0.9 1.5 0.3 9.4 2024-25 NYK 63 38 53.3 33.3 79.2 2.1 7.6 9.7 5.6 2.6 1.4 2.1 0.4 14.2 Total 516 30 47.0 34.2 75.5 1.3 5.7 6.9 3.1 2.3 1.0 1.4 0.3 10.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.