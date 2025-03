Natasha Cloud envoyée au Liberty, le Connecticut Sun poursuit sa totale reconstruction

Le Sun a entamé une reconstruction complète de son équipe. Après s’être séparée de ses cinq titulaires durant l’intersaison et de sa coach Stephanie White, qui a rejoint le Fever de Caitlin Clark, Connecticut vient d’envoyer Natasha Cloud vers le New York Liberty. En contrepartie, le Sun récupère deux choix de Draft, le 7e choix de la prochaine cuvée 2025 et un premier tour de 2026.

Tout juste arrivée à Connecticut, Natasha Cloud n’aura donc disputé aucun match avec le Sun, qui l’avait récupérée début février depuis le Phoenix Mercury. La meneuse de jeu de 33 ans, meilleure passeuse de la ligue en 2022 avec Washington, va désormais amener un supplément d’expérience au Liberty, tout en permettant à Sabrina Ionescu de pouvoir davantage jouer sans ballon.

« Nous avions identifiée Tash il y a des années de cela, comme une joueuse qui collerait magnifiquement à notre équipe et qui représente ce que nous attendons d’une joueuse » a expliqué Jonathan Kolb, GM du Liberty.

Pour Connecticut, ce nouveau mouvement confirme une fois de plus la page blanche depuis laquelle l’entraîneur français Rachid Meziane va devoir partir. Avec les septième et huitième choix de la prochaine Draft, le Sun va espérer dénicher des futurs talents pour l’avenir. « La promotion 2025 est remplie d’athlètes de talent qui amèneront une valeur significative à notre équipe et à notre organisation » a assuré la GM de la franchise, Morgan Tuck. « Nous sommes déterminés à trouver les joueuses qui iront avec notre vision et notre culture de franchise, tout en nous aidant pour aujourd’hui et demain. »

Le Sun va aborder la saison avec la vétéran Tina Charles (14.9 points, 9.6 rebonds) et l’arrière Marina Mabrey comme joueuses majeures… Et les seules ayant cumulé plus de sept points de moyenne la saison passée.