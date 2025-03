James Harden sort en Maserati pour promouvoir la Harden Vol. 9 « Metamorphosis »

James Harden ne fait décidément rien comme tout le monde, et c’est notamment ce qui a fait son succès en NBA. Plébiscitée dès sa sortie, la Harden Vol. 9 vient ainsi de bénéficier d’un coup de pub XXL en marge du match disputée par les Clippers à Atlanta ce week-end.

Celui qu’on surnomme « The Beard » s’est en effet présenté avec une Maserati aux couleurs de la dernière version de sa chaussure signature, la Harden Vol. 9 « Metamorphosis » ! La voiture de luxe reprend scrupuleusement le design de la paire, habillée d’une tige verte et trois bandes en noir symbolisant la marque adidas, sur l’empeigne et la base du talon. Deux autres teintes de vert complètent le dispositif au niveau de la semelle extérieure.

Le modèle, que James Harden portait encore la nuit dernière face aux Hornets, fait par ailleurs partie d’un pack « Metamorphosis » comprenant notamment une D.O.N. Issue #6, une Dame 9 et une AE 1.

La super nouvelle, c’est que la Harden Vol. 9 « Metamorphosis » est d’ores et déjà disponible en France, sur Basket4Ballers, au prix de 160 euros. C’est seulement le troisième coloris à la vente sur le sol français pour l’instant.