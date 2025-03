Les bannières de champion des Bulls abîmées lors d’un concert de rock

Ils ont mis le feu, au sens propre et au figuré. Après un concert du groupe américain de heavy metal « Disturbed » au sein de l’United Center, samedi soir, les six bannières célébrant les titres de champion des Bulls ont dû être retirées de la salle après avoir été endommagées.

L’United Center a publié un communiqué indiquant que le personnel avait découvert des « dommages mineurs » sur les bannières et qu’elles seraient retirées jusqu’à la fin de la saison. Formé à Chicago en 1994, le groupe de metal s’est produit dans la salle le week-end dernier et les étendards ont été endommagés lors de leur show pyrotechnique.

« Le United Center travaille actuellement avec les Bulls pour explorer les options de réparation de ces bannières. Les bannières ne seront pas en place pour le reste de la saison, mais nous prévoyons qu’elles le seront de nouveau la saison prochaine », est-il précisé.

