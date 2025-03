En Hauser de sainteté

« (Je n’en avais) aucune idée, aucune idée. Mais c’est cool. » Sam Hauser a désormais un point commun avec ses coéquipiers Jayson Tatum, Derrick White et Payton Pritchard : ils ont tous les quatre planté 9 paniers à 3-points ou plus dans un match cette saison. C’est une première dans l’histoire pour quatre membres d’une équipe dans la même saison.

Titulaire en l’absence de Jayson Tatum (genou) face au Jazz, l’ailier des Celtics a atteint ce quota à l’issue d’une soirée peu commune : il a démarré sa soirée sur un vilain 1/7 derrière l’arc. « Il n’y a pas un seul tir qu’il a pris qu’on considère comme mauvais. C’est positif que, même quand il était à 1/7, l’équipe le cherchait toujours », apprécie Joe Mazzulla.

Sa formation a très bien fait de continuer à l’alimenter car le shooteur va montrer un tout autre visage après la pause. Alors que Derrick White (3/11 de loin), Payton Pritchard (2/8) ou Jaylen Brown (0/5) avaient du mal à trouver la mire, Sam Hauser a explosé les compteurs : sept paniers primés (7/10) dans le troisième quart-temps ! Il s’agit d’un nouveau record de franchise sur une période de 12 minutes.

Plus de points que le Jazz !

« Ce n’est pas comme si on faisait tout notre possible pour lui donner le ballon. Il a une capacité innée à attirer le ballon et à créer des avantages. Les gars ont fait de l’excellent boulot pour le trouver une fois qu’il est devenu chaud », lâche Joe Mazzulla.

Plus impressionnant sans doute encore, avec 23 points dans cette période, il a marqué plus de points que toute l’équipe adverse (22) ! « Parfois, on se retrouve dans ce flow ou ce rythme. On a l’impression que chaque tir va rentrer et qu’on a une bonne chance de convertir chaque tir. C’est à peu près tout ce que je peux dire à ce sujet », réagit le sniper.

Avec 33 points (11/23 aux tirs dont 9/19 de loin), avec 6 rebonds, il s’offre ainsi un nouveau record en carrière. « Courir en transition, essayer de trouver une fenêtre. Ces gars me trouvent, ils me cherchent. J’ai l’impression que beaucoup d’entre nous font un très bon boulot en essayant de trouver ceux qui sont chauds pour deux ou trois de plus. Dans le troisième quart-temps, ils m’ont vraiment trouvé et j’ai juste essayé de faire en sorte que ce choix pour eux soit payant. » Il l’a été.

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.