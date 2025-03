LeBron James et le rose, c’est désormais une grande histoire. Déjà parce que c’est le coloris préféré du « James Gang », composé de sa femme et ses enfants. On se souvient que c’est avec un coloris rose de la LeBron 20 que le « King » a détrôné Kareem Abdul-Jabbar au sommet des meilleurs scoreurs de l’histoire de la NBA.

Chaque année, Nike lui concocte donc un coloris « Pink » et voici donc la version de la LeBron 22. Baptisée « I Promise », il se décline dans un dégradé allant du blanc au rose, avec des finitions en vert et bleu. On retrouve également en clin d’œil à l’école de LBJ le motif d’un « mortarboard » au niveau de la semelle.

La LeBron 22 « I Promise » est disponible sur Basket4Ballers au prix de 180 euros.