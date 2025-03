La grogne monte chez les Clippers

Kevin Durant venait de convertir un panier à 3-points dans le corner quand Nicolas Batum a envoyé une passe beaucoup trop molle vers Kawhi Leonard. « KD » a coupé la ligne et a filé au dunk. « Et voilà, cinq points stupides en 30 secondes et vous avez un match », s’agace le coach des Clippers, Tyronn Lue.

Cette séquence au début du quatrième quart-temps de leur déplacement à Phoenix l’a logiquement poussé à prendre un temps-mort. Car l’écart venait soudainement de passer de 19 unités (76-95) en leur faveur à 14 (81-95). Et ce n’était pas terminé car Kevin Durant allait poursuivre son récital, et recevoir l’aide improbable de Collin Gillespie dans son entreprise.

À neuf minutes de la fin, une nouvelle passe manquée, de Bogdan Bogdanovic, permettait au meneur remplaçant des Suns de sanctionner à 3-points en transition. « Rythme, circulation du ballon, attaquer le bon duel, faire la bonne passe, le bon choix. Le jeu est simple quand vous jouez correctement », énumère Tyronn Lue, appelant ses joueurs à « ne pas forcer » ou « faire de choses stupides ».

Le coach est passablement énervé en conférence de presse – il ne jettera quasiment pas un regard en direction des journalistes – car son équipe a fini par s’incliner dans les derniers instants. Et ce, malgré cette avance à l’entame du quatrième quart-temps, avance qui avait grimpé jusqu’à 23 unités. « On ne peut pas lâcher 43 points (contre 22 inscrits) dans le 4e quart-temps », regrette encore le technicien.

Les absences pèsent

Sa frustration est d’autant plus grande que ce n’est pas la première fois que ce scénario se présente pour ses Clippers face aux Suns. « Les mêmes choses, la même équipe, c’est arrivé trois fois, c’est la quatrième fois. » Les Californiens avaient perdu leur tout premier match de la saison, face aux Suns, en prolongation, malgré 10 points d’avance à six minutes de la fin.

Lors du second affrontement entre les deux équipes, ils avaient compté jusqu’à 21 points d’avance. Quant à la troisième rencontre, les Clippers avaient seulement mené dans le premier quart-temps, puis fini par s’incliner aussi. Les Suns ont ainsi « sweepé » leurs adversaires sur la saison.

« J’ai le sentiment qu’on aurait dû gagner chaque match. Sur les quatre matchs, on avait une avance importante, en particulier sur les deux matchs au début de la saison. Je ne sais pas ce qui s’est passé. C’est fou qu’on ait perdu quatre matchs. Je ne cherche pas à dire du mal d’eux (les Suns). On avait une sérieuse chance pour chacun de ces matchs, et on a lâché. On prend de l’avance et on se relâche. Mentalement, on doit être plus fort », réclame Ivica Zubac.

Ce dernier, auteur de son record en carrière (35 points et 10 rebonds), n’a pas grand chose à se reprocher. Le pivot sait que malgré les absences majeures de Norman Powell et Derrick Jones Jr, son équipe doit se relever. Sous peine de sérieusement glisser au classement. Avec 32 victoires pour 29 défaites, et une dynamique en cours de six revers en sept sorties, elle n’occupe plus que la 9e place à l’Ouest.