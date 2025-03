À peine arrivé, Kai Jones se montre avec les Mavericks

Toujours frappés par une avalanche de blessés à l’intérieur, les Mavericks densifient leur raquette en recrutant Kai Jones à l’aide d’un « two-way contract », comme annoncé par la franchise.

Celui-ci, à peine laissé libre par les Clippers, rebondit donc au sein d’une raquette qui doit composer avec les absences de Anthony Davis, Daniel Gafford, Dereck Lively II et PJ Washington (!), alors que Dwight Powell est chargé de jouer les pompiers de service pour Jason Kidd et que le contrat de 10 jours de Moses Brown a expiré.

Drafté en 19e position en 2021, Kai Jones avait d’abord connu une première partie de carrière mouvementée chez les Hornets, qui l’avaient coupé à l’automne 2023. Jusqu’à ce que les Clippers et Tyronn Lue ne le relancent quelque peu il y a un an. Le problème, c’est que le Bahaméen n’est pas parvenu à les convaincre durablement et Los Angeles a ainsi fini par s’en séparer.

En mesure de faire la navette entre la NBA et la G-League avec son type de contrat, le joueur de 24 ans sera toutefois limité à un maximum de 12 matchs avec les Mavericks, sur les 21 qu’il leur restait à disputer avant cette nuit. Pour son premier match, il n’a pas tardé à se mettre en évidence avec 21 points et 9 rebonds en 34 minutes.

Kai Jones Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 CHA 21 3 64.3 50.0 37.5 0.1 0.4 0.5 0.2 0.4 0.0 0.3 0.1 1.0 2022-23 CHA 46 12 55.8 21.1 73.1 0.8 1.9 2.7 0.3 1.4 0.4 0.7 0.7 3.4 2024-25 LAC 28 7 72.2 0.0 75.0 0.5 1.1 1.6 0.4 0.8 0.2 0.4 0.5 2.2 Total 95 9 60.0 21.7 67.4 0.6 1.3 1.9 0.3 1.0 0.3 0.5 0.5 2.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.