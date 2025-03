Grâce à Derrick White et Al Horford, les Celtics résistent aux Nuggets

Quelques absents pour ce choc de l’après-midi à Boston, avec Kristaps Porzingis et Jrue Holiday qui manquent à l’appel du côté des Celtics, tandis qu’Aaron Gordon est en civil côté Nuggets.

Et après deux défaites consécutives, face aux Pistons puis face aux Cavaliers, les hommes de Joe Mazzulla débutent fort. Leur attaque « Killer Whale » est très lisible, puisqu’ils placent systématiquement Nikola Jokic sur le pick-and-roll pour profiter des rotations de ses coéquipiers dans son dos afin d’obtenir des bonnes ouvertures.

Surtout, ils ciblent systématiquement Jamal Murray, sur les « switch » défensifs ou en isolation, et ça fonctionne puisque le meneur de Denver prend des fautes. Heureusement pour les Nuggets que Christian Braun vient au relais de Nikola Jokic pour finir la première mi-temps à -13 (61-48). Un moindre mal au final…

Le TD Garden retient son souffle

D’autant que les Nuggets ont digéré la première vague de Boston, et que Jamal Murray résiste beaucoup mieux après la pause. C’est surtout Jayson Tatum qui s’agace de ne pas arriver à punir le meneur adverse en un-contre-un. Résultat : l’ailier des Celtics force, et c’est toute l’équipe du Massachusetts qui commence à sérieusement tousser.

Jamal Murray conduit même un 10-0 qui rapproche dangereusement les Nuggets (82-77) et le public du TD Garden commence à se dire qu’il va revivre le même scénario que face aux Cavaliers.

Sauf que Denver ne passera en fait jamais devant. Jayson Tatum et Jaylen Brown n’arrivant pas à faire la différence en isolation, c’est Derrick White qui vient réaliser les actions décisives. Une interception importante, un alley-oop pour Luke Kornet, un 3-points pour redonner de l’air à son équipe, et Boston respire mieux (102-94).

Très bon face à Nikola Jokic et dans ses lectures défensives, Al Horford termine l’affaire d’une interception puis d’un layup en contre-attaque et les Celtics (110-103) ont finalement le dernier mot dans ce très bon match.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Jamal Murray plie mais ne rompt pas. Ciblé par les Celtics, qui voulaient l’empêcher de peser sur le match en lui rentrant dedans et en lui faisant prendre des fautes, Jamal Murray a plié en première mi-temps, qu’il a terminée avec 4 points à 1/4 au tir. En deuxième mi-temps, par contre, c’est lui qui a rendu fou les Celtics en résistant à Jaylen Brown et surtout Jayson Tatum, et en compilant également 22 points à 10/16 au tir et 6 passes.

– Derrick White et Al Horford, les facteurs X. Jayson Tatum et Jaylen Brown n’arrivant pas à faire la différence en deuxième mi-temps, ce sont les « role players » qui ont été décisifs pour Boston. Al Horford a ainsi été très bon pour limiter au maximum Nikola Jokic, et couper les lignes de passe tout en inscrivant des paniers précieux. Quant à Derrick White, il a réalisé les actions nécessaires pour couper l’élan de Denver sur la fin…

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.