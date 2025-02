Steve Kerr serait surpris de ne pas voir Paolo Banchero aux JO 2028

« Il possède un talent incroyable, c’est un jeune homme qui peut être avec nous pour plusieurs cycles (internationaux). » Ainsi s’exprimait Grant Hill, le patron de Team USA, durant l’été 2023 à propos de Paolo Banchero. Le jeune leader du Magic s’apprêtait à connaître sa première compétition internationale sous le maillot américain.

Passée cette Coupe du monde, où l’intérieur était le plus jeune membre de l’effectif, il n’a en revanche pas été au bout du « cycle » suivant jusqu’aux Jeux olympiques de Paris 2024. Intégré à la liste des joueurs présélectionnés, le natif de Seattle a visiblement raté le coche de peu.

« Il était dans le coup jusqu’à la dernière seconde pour Paris. C’est dire combien on l’a trouvé intéressant aux Philippines lors de la Coupe du monde », révèle Steve Kerr en amont de la rencontre entre Magic et Warriors la nuit passée. Au cœur d’une campagne collective manquée, le joueur du Magic avait été l’un des éléments les plus productifs de l’équipe avec plus de 9 points et 3 rebonds de moyenne.

Il a marqué les esprits à la Coupe du monde

Le coach des Warriors voit en lui un « talent brut. Ce n’est pas pour rien qu’il a été le premier choix de la draft. C’était une évidence pour l’équipe de la Coupe du monde, aussi doué qu’il est et aussi physique pour la FIBA. » Mais la concurrence pour Paris était telle, avec un effectif penchant vers les extérieurs, que l’américano-italien a été écarté.

« Il est tellement talentueux et polyvalent. Évidemment, en jouant avec d’autres superstars, vous pouvez imaginer la force et l’impact de ses qualités athlétiques. C’est un jeune homme formidable, j’ai beaucoup aimé l’entraîner », dit encore Steve Kerr qui a trouvé son match face aux Warriors « fantastique » : 41 points (16/27 aux tirs), 6 rebonds et 5 passes.

Dans le prolongement de ces compliments, Steve Kerr, censé lâcher la tête de la sélection américaine pour les prochaines échéances, imagine Paolo Banchero être de l’effectif de Team USA pour les JO 2028. « Ce n’est pas à moi de prendre cette décision, mais je serais surpris qu’il n’en fasse pas partie compte tenu de sa force, de son talent et de ce que les gens d’USA Basketball ont pensé de lui aux Philippines », s’avance-t-il pour finir.

Photo : FIBA

Paolo Banchero Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2022-23 ORL 72 34 42.7 29.8 73.8 1.2 5.7 6.9 3.7 2.2 0.8 2.8 0.5 20.0 2023-24 ORL 80 35 45.5 33.9 72.5 1.0 5.9 6.9 5.4 1.9 0.9 3.1 0.6 22.6 2024-25 ORL 27 33 42.8 29.9 67.6 1.1 5.9 7.0 4.9 2.2 0.6 3.0 0.8 23.7 Total 179 34 44.0 31.7 72.2 1.1 5.8 6.9 4.6 2.1 0.8 3.0 0.6 21.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.