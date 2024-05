Paolo Banchero prêt à occuper un rôle différent avec Team USA

Tiraillé entre les États-Unis et l’Italie, Paolo Banchero a finalement opté pour Team USA, qu’il représentera dès cet été à la Coupe du monde (25 août – 10 septembre).

À trois semaines du début de la compétition, les joueurs américains viennent d’ailleurs de se réunir à Las Vegas et c’est l’occasion pour l’intérieur du Magic de découvrir un environnement différent de celui auquel il est habitué en Floride. Le tout en étant vu autrement par ses habituels adversaires.

« Il est si habile et si brut, mais dans le bon sens du terme… », juge déjà Steve Kerr, son sélectionneur, le concernant. « Il est vraiment ouvert à l’idée d’être coaché et il peut jouer à plusieurs postes. C’est un jeune joueur très intrigant et c’est un super gars. »

Même s’il semble avoir immédiatement conquis le coach des Warriors, Paolo Banchero ne devrait pas pouvoir prétendre à une place dans le cinq majeur de Team USA, puisque la raquette américaine devrait logiquement être composée de Brandon Ingram et Jaren Jackson Jr.

Briller pour marquer des points pour l’avenir

Les qualités et le physique du Rookie de l’année 2023 devraient toutefois s’avérer précieux pour sa sélection en sortie de banc, car son jeu est appelé à bien se transposer dans le basket FIBA. Malgré un rôle qui sera évidemment tout autre qu’à Orlando, lors des prochaines semaines.

« Avec Orlando, je suis le leader d’attaque, en quelque sorte le joueur majeur de l’équipe », détaille l’ailier-fort de 20 ans, auprès de The Athletic. « Ici, je suis capable de faire d’autres choses, que ce soit pour avoir de l’influence en défense, au rebond, avec mes passes ou quoi que ce soit d’autre. Je pense pouvoir montrer les autres aspects de mon jeu. Qu’importe ce dont aura besoin l’équipe, je ferai en sorte de le montrer. »

Plus Paolo Banchero se montrera à son avantage, plus il renforcera surtout sa candidature auprès de Grant Hill pour les années à venir, alors que la concurrence est généralement rude dans l’effectif américain et, ce, quand il s’agit notamment de disputer les Jeux olympiques…

« Il possède un talent incroyable, c’est un jeune homme qui peut être avec nous pour plusieurs cycles [internationaux]. […] Avec une vision d’ensemble, il a une chance de jouer un rôle essentiel pour nous, à mesure que nous continuons d’évoluer », admet ainsi le patron de Team USA, en référence notamment aux JO de Paris (2024) puis Los Angeles (2028)…

Paolo Banchero Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2022-23 ORL 72 34 42.7 29.8 73.8 1.2 5.7 6.9 3.7 2.2 0.8 2.8 0.5 20.0 2023-24 ORL 80 35 45.5 33.9 72.5 1.0 5.9 6.9 5.4 1.9 0.9 3.1 0.6 22.6 Total 152 34 44.2 32.1 73.1 1.1 5.8 6.9 4.6 2.1 0.9 2.9 0.6 21.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.