Avec Team USA, Paolo Banchero réalise son rêve d’enfant

Alors qu’il avait multiplié les appels du pied à l’Italie dans l’optique de jouer un jour sous le maillot de la sélection transalpine, Paolo Banchero a finalement choisi Team USA et va défendre les couleurs américaines lors de la prochaine Coupe du monde.

Une décision qui a fait grincer des dents au sein de la fédération italienne et dont l’ailier du Magic s’est expliqué. Selon lui, c’est la trêve, due au Covid, qui a mis fin à sa volonté de porter le maillot italien.

« J’avais 17 ans quand ils m’ont demandé et c’était une période de ma vie où j’ai senti que je ne pouvais pas laisser passer cette opportunité parce que la famille de mon père est italienne. Je ne savais pas grand-chose de mon héritage italien. J’ai donc pensé que c’était le meilleur moyen d’en savoir plus et de me rapprocher de cette partie de moi, ce que j’ai fait depuis », a-t-il confié. « Mais le Covid m’a en quelque sorte enlevé cette opportunité de jouer. Je me demande tout le temps à quel point ma vie aurait été différente si le Covid n’avait jamais eu lieu. Mais je n’ai pas pu jouer, je suis allé à Duke, j’ai eu une très bonne année, j’ai été sélectionné au premier choix et, vous savez, les circonstances changent ».

Dans les pas de sa mère

Après un acte manqué avec l’Italie, Paolo Banchero n’a pas raté le wagon de Team USA qui l’a sollicité pour prendre part à une équipe de « rookies » qui se veut compétitive et homogène pour la prochaine Coupe du monde. « Pour avoir joué contre eux, je sais que ce sont tous des joueurs qui font gagner les matchs. Je pense que nous allons tous nous impliquer, collectivement, et essayer de remporter cette Coupe du monde », a-t-il ajouté.

Pour Paolo Banchero, qui a dit avoir également été influencé dans son choix final par Mike Krzyzewski, sa présence avec la sélection américaine est aussi un rêve d’enfant nourri dans les yeux de sa mère, Rhonda Smith-Banchero, qui a porté le maillot de la bannière étoilée dans les années 90. C’est plus particulièrement une photo de sa mère avec le maillot américain qui a fait naître son désir de l’imiter dès le plus jeune âge.

« Cette photo de l’équipe de Team USA était accrochée au sous-sol, et ma chambre se trouvait au sous-sol. Je la voyais tous les jours. C’était littéralement l’un de mes plus grands rêves d’enfant : jouer pour les États-Unis », a-t-il conclu.