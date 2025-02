Le retour de Deni Avdija à Washington gâché par une blessure

La soirée s’annonçait belle pour Deni Avdija, de retour à Washington, où tout a commencé en NBA pour lui. Comme on pouvait s’en douter, l’ailier des Blazers avait coché la date de son retour dans la capitale fédérale des Etats-Unis, lui qui a passé quatre saisons à défendre les couleurs des Wizards.

Malheureusement, une blessure au quadriceps de la cuisse gauche l’a contraint à quitter le terrain plus tôt que prévu, après seulement six minutes de jeu. Après la rencontre, l’international israélien a eu du mal à cacher sa déception, même s’il a pu se consoler avec la victoire de sa nouvelle équipe, 129 à 121.

« C’est un peu dur pour moi », a-t-il concédé. « Je voulais finir le match, aider mon équipe. Au moins, on repart avec la victoire. C’était un match très disputé. Les blessures font partie du sport, donc je vais me remettre en forme, me soigner, et tout ira bien ».

Échangé en juin dernier contre Malcolm Brogdon, Deni Avdija n’est pas revenu à Washington avec un état d’esprit revanchard, seulement avec l’envie de faire un bon match face à certains de ses anciens coéquipiers.

Pas d’animosité envers les Wizards

Avec une saison à plus de 14 points, 7 rebonds et 3 passes décisives, il était devenu une monnaie d’échange intéressante pour Washington. À Portland, il a su rapidement s’adapter afin de poursuivre sa progression et n’éprouve donc aucune animosité envers son ancienne franchise.

« Je ne pense pas que j’étais particulièrement stressé, ou dans l’optique de marquer les esprits. Je suis juste venu avec l’idée d’être agressif, de jouer mon jeu. Je pense être un bon joueur, et pour moi, il n’y a rien à prouver. Je voulais juste prendre du plaisir, retrouver les fans et leur amour, et c’est à peu près tout », a-t-il ajouté. « Je ne remercierai jamais assez tous mes fans, partout où je vais ».

Son coach, Chauncey Billups, a également eu une pensée pour lui après la rencontre, lui qui savait bien à quel point ce rendez-vous dans la saison pouvait être important pour son ailier.

« C’était un match très émouvant pour lui. Il s’est investi corps et âme dans cette organisation. Son départ a été une petite surprise, donc je savais qu’il serait heureux de revenir. Il a encore beaucoup d’amis là-bas. Il a noué des relations de longue date. Mais il est avec nous maintenant et il est heureux d’être ici. On s’était préparé à le soutenir dans ce match, et ensuite, on voulait gagner le match pour lui », a-t-il glissé, en espérant que son indisponibilité ne traîne pas en longueur.

Deni Avdija Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2020-21 WAS 54 23 41.7 31.5 64.4 0.4 4.4 4.9 1.2 2.6 0.6 0.6 0.3 6.3 2021-22 WAS 82 24 43.2 31.7 75.7 0.6 4.5 5.2 2.0 2.3 0.7 1.1 0.5 8.4 2022-23 WAS 76 27 43.7 29.7 73.9 1.0 5.4 6.4 2.8 2.8 0.9 1.6 0.4 9.2 2023-24 WAS 75 30 50.6 37.4 74.0 1.1 6.1 7.2 3.8 2.5 0.8 2.1 0.5 14.7 2024-25 POR 56 28 46.2 33.8 76.4 1.2 5.1 6.3 3.4 2.4 1.0 2.4 0.5 14.6 Total 343 27 45.8 32.9 74.5 0.9 5.1 6.0 2.7 2.5 0.8 1.6 0.4 10.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.