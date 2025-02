Au terme d’un thriller, les Rockets stoppent la série des Bucks

Ce Rockets – Bucks n’était pas un match d’esthètes, mais Houston s’en contentera volontiers. Irréguliers ces dernières semaines, les Texans ont assuré la victoire mardi face à Milwaukee (100-97) dans une fin de rencontre au couteau. Cette victoire permet aux hommes d’Ime Udoka de rester au contact du Top 3 de l’Ouest.

Les premières minutes donnent le ton de la rencontre : il faudra être costaud pour aller chercher ses points, à l’image d’Alperen Sengun qui envoie Kyle Kuzma au tapis pour monter au dunk. Question muscles, les Bucks ont du répondant avec Giannis Antetokounmpo, quand Damian Lillard use de sa technique pour résister au contact sur ses pénétrations. Mais le meneur des visiteurs est moins en réussite au tir extérieur et Houston en profite pour créer un premier écart grâce à un 13-3 mené notamment par Jalen Green (22-13).

Un match de séries

Les Bucks reviennent dans le match au jeu des remplacements, bien aidés par des Rockets entre facilité et déconcentration. L’ancien de la maison Kevin Porter Jr vole deux passes faciles pour monter au dunk et placer Milwaukee en tête. Les retours de Sengun et Dillon Brooks sur le parquet changent beaucoup de choses, avec davantage de rythme en transition et le QI de Sengun pour envoyer Amen Thompson au alley-oop.

De nouveau en tête avec dix points d’avance, Houston perd pourtant le fil. Surtout, le duo majeur Antetokounmpo – Lillard prend les choses à son compte pour convertir les efforts défensifs de tous les Bucks. Les deux All-Stars inscrivent huit points chacun dans le deuxième quart et tout est à refaire pour les locaux : 57-59 à la mi-temps.

Le « Greek Freak » est dans un bon soir offensivement, et même les qualités athlétiques des Rockets ne suffisent pas à vraiment le freiner. Mais Giannis Antetokounmpo manque un temps de relais en attaque tant l’accès à la raquette de Houston est verrouillé, et contraint les visiteurs à insister de loin.

La tentative de défense de zone proposée par Doc Rivers ne paie pas puisque les locaux haussent le tempo, et Brooks redonnent huit points d’avance aux siens sur un tir à 3-points en transition (78-70, 32′).

Les Rockets finissent sans Amen Thompson

Le coup de pouce offensif attendu arrive pour les Bucks en la personne d’AJ Green, qui fait parler son adresse extérieure quand Houston dévisse. Un 15-3 en trois minutes remet les deux équipes dos à dos avant le dernier quart-temps (85-85). Celui-ci vire à la guerre de tranchées. Les Bucks ne rentrent absolument plus rien, étouffés par l’arrière-garde des Rockets (7 balles perdues).

Ces derniers font à peine mieux, chaque possession est laborieuse et il faut la ténacité de Sengun ou Tari Eason au rebond offensif pour alimenter la marque. Damian Lillard stoppe la gabegie des siens avec deux lancers puis un premier panier dans le jeu après plus de six minutes dans la dernière période pour un « money time » brûlant (92-90). Un peu trop même pour Amen Thompson expulsé pour une vilaine faute sur Giannis Antetokounmpo.

Jalen Green trouve des solutions de tir, Damian Lillard lui répond puis Antetokounmpo égalise aux lancers-francs à deux minutes de la fin. Le Grec est aussi héroïque défensivement, mais Kyle Kuzma manque la contre-attaque pour passer devant, contré par Dillon Brooks.

Et c’est aussi aux lancers que Houston clôt les débats par Sengun et Green. Les Bucks récupèrent une ultime chance d’égaliser mais le tir au buzzer de Damian Lillard est manqué pour le plus grand soulagement du Toyota Center.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Houston a sorti les muscles. Comme souvent cette saison, les Rockets ont visiblement apprécié quand le jeu se crispe. Les Rockets s’en sont tirés par quelques inspirations de Jalen Green (25 points à 5/11 de loin) mais surtout grâce à une domination au rebond (53 à 37) et une belle solidité défensive. Ce n’est pas toujours beau, mais au moins ce mardi, cela a été efficace.

– Les Bucks ont encore du pain sur la planche. La nouvelle mouture de Milwaukee avec Kyle Kuzma est encore en rodage. L’ancien Wizard n’a pas pesé, et les visiteurs ont sérieusement manqué de solutions offensives en dehors du duo Antetokounmpo – Lillard, 49 des 97 unités des Bucks dont l’intégralité des 12 points dans le quatrième quart-temps. Le champion 2021 aura du mal à peser en fin de saison avec un troisième scoreur à seulement 12 points…

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.