Déçu par ses titulaires, Ime Udoka a décidé de les sanctionner

Les Rockets avaient-ils déjà la tête aux vacances et à la coupure du All-Star Game ? Certains oui, car les titulaires – sauf Aaron Holiday, dans le cinq majeur à la faveur de l’absence de Fred VanVleet – ont été médiocres dans cette rencontre face aux Warriors. Ce qui a profondément agacé Ime Udoka. Les premières minutes ont donné le ton, en étant pénibles, avec un manque d’intensité et des ballons perdus.

La preuve que le coach était particulièrement frustré par la prestation de ses cadres : en fin de deuxième quart-temps, il veut changer les cinq joueurs sur le parquet ! Comme Jalen Green était alors aux lancers-francs, il évite de rejoindre le banc mais ce sont bien quatre joueurs qui arrivent sur le parquet.

Dominés en première période et seulement maintenus par l’énergie des remplaçants, les Rockets commencent la seconde période avec leur cinq majeur. En espérant que la pause aura porté ses fruits. C’est raté…

« C’était plus ou moins la même chose », se lamente Ime Udoka. « On ne se donnait aucune chance ainsi, on en avait parlé à la mi-temps. Mais ça n’a rien changé, donc j’ai rapidement sorti les gars. Oui, on peut le dire, j’étais déçu. »

Une prime à l’effort pour les remplaçants

Ce sont donc Holiday, Nate Williams, Jae’Sean Tate, Jeff Green et Jock Landale qui auront des minutes. Ils vont pleinement en profiter avec un 13-1 en fin de troisième quart-temps qui va faire plaisir à la salle et permettre aux Rockets de retrouver de la vie et de l’espoir. Quand Houston a eu le vent dans le dos et s’est rapproché au score, Ime Udoka a-t-il pensé à remettre ses titulaires, pour tenter un coup ? « Non. Pas du tout », écarte-t-il.

Alperen Sengun, Jalen Green et Dillon Brooks n’ont pas mérité, d’après l’entraîneur, de revenir sur le parquet. Ainsi, ils n’auront joué qu’entre six et huit minutes après la pause, et uniquement en troisième quart-temps. Seul Amen Thompson est passé un peu entre les gouttes car, malgré un match moins abouti, son énergie n’est pas remise en cause.

Finalement, bien que les remplaçants ont apporté une petite étincelle dans ce spectacle assez pauvre, les Rockets s’inclineront logiquement face aux Warriors. Et confirment que, avec intensité, ils sont redoutables mais que sans, ils restent très friables. Avec sept défaites sur les neuf derniers matches.

« On doit jouer avec un certain niveau d’agressivité, d’impact physique et d’effort, sinon, on ne se donne aucune chance », résume Ime Udoka. « Sur les 35-40 premiers matches de la saison, on a eu ces éléments et on s’est donné une chance chaque soir. Quand on ne le fait pas, on en voit les résultats dernièrement. »